Nova odkritja glede tega, kdo so glavni prenašalci koronavirusa

Otroci, mlajši od pet let, imajo v nosu 10- do 100-krat več genetskega materiala novega koronavirusa kot starejši otroci in odrasli, je pokazala v četrtek objavljena študija.



Med 23. marcem in 27. aprilom so raziskovalci v Chicagu odvzeli bris iz nosu 145 bolnikom z blagim ali zmernim potekom bolezni en teden po pojavu simptomov. Bolniki so bili razdeljeni v tri skupine. 46 otrok, mlajših od pet let, 51 otrok, starih med pet in 17 let, in 48 odraslih, starih od 18 do 65 let.



Ugotovili so, da imajo mlajši od pet let v zgornjem respiratornem traktu od veliko več virusa sars-cov-2 kot drugi dve skupini bolnikov. Dodali so, da je nedavna laboratorijska študija pokazala, da več ko je genetskega materiala virusa, bolj je lahko ta kužen. Tveganja v šolah in vrtcih »Zato bi lahko bili mlajši otroci pomembni prenašalci pri širjenju virusa sars-cov-2 med prebivalstvom,« so zapisali avtorji študije, objavljene v znanstveni reviji JAMA Pediatrics. »Vedenjske navade mlajših otrok in tesni prostori v šolah in vrtcih ob sproščanju ukrepov povečujejo zaskrbljenost glede širjenja virusa v tej starostni skupini.«



Te ugotovitve ameriških znanstvenikov so v nasprotju z dosedanjimi dognanji. Doslej so ugotovili, da je pri mlajših otrocih precej manj verjetno, da bodo hudo zboleli za covidom 19 in da virusa ne širijo v veliki meri. Raziskav na tem področju je sicer še bolj malo ...