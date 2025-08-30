Nova mirovna ideja za Ukrajino razburja svet, Rusija navdušena?!

Evropski voditelji razmišljajo o oblikovanju 40-kilometrske tampon-cone med rusko in ukrajinsko frontno linijo kot delu morebitnega mirovnega sporazuma, poroča Politico. Gre za eno od možnosti za konec vojne ali vsaj premirje, ki pa sproža številna vprašanja.

Moskva idejo, presenetljivo, podpira, a je vprašljivo, ali bi jo v Kijevu sprejeli, saj bi pomenila teritorialna odstopanja, česar ukrajinsko vodstvo doslej ni dopuščalo. Rusija še naprej zahteva celoten Donbas, tudi dele, ki jih ni uspela vojaško zavzeti.

Načrt predvideva, da bi ob »zamrznjeni« frontni liniji patruljiralo od 4000 do 60.000 evropskih vojakov, ki bi hkrati urili ukrajinsko vojsko. A odprta ostajajo nekatera vprašanja – od pristojnosti enot do ravnanja ob ruskih provokacijah.

Vloga ZDA in evropska razhajanja

ZDA v razprave o tampon-coni niso vključene, kljub temu da bi bile francoske in britanske sile verjetno jedro misije. Poljska in Nemčija vojakov ne želita poslati, Estonija pa je že obljubila manjši kontingent.

Ob robu razprav poteka tudi diskusija o 200 milijardah evrov zamrznjenih ruskih sredstev, večinoma v Belgiji. Profite (ok. 4,5 milijarde) že namenjajo za pomoč Ukrajini, a baltske države in nekateri zavezniki zahtevajo, da se sredstva v celoti zaplenijo in uporabijo za obnovo države. Države, kot so Nemčija, Italija in Belgija, temu nasprotujejo zaradi pravnih in finančnih posledic.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je prvič jasno potrdila, da EU resno razmišlja o novih rešitvah. Ocene kažejo, da bo Ukrajina v proračunu za leto 2026 imela primanjkljaj 8 milijard evrov.