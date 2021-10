Nova ideja: država bi mladim dala 250 evrov na mesec, da bi se odselili od staršev

Okoli 80 odstotkov Špancev mlajših od 30 let še vedno živi pri starših. Da bi se čim prej odselili in se osamosvojili, je Španija, kot kaže, našla rešitev. Razmišljajo, da bi vsaki mlajši osebi ponudili 250 evrov na mesec za najem stanovanja.

Španski premier Pedro Sanchez je pretekli teden predstavil idejo, kako bi lahko mlajšim, v starosti od 18 do 35 let, država pomagala, da bi se hitreje odselili iz stanovanja svojih staršev, je pisal BBC. Država bi jim pomagala na način, da bi jim mesečno plačevala najemnino v vrednosti 250 evrov.

Pomoč bi nudili tistim, ki ne zaslužijo več kot 1.977 evrov na mesec. »Ta vavčer, ki je vreden 250 evrov na mesec in bi ga prejemali naslednji dve leti, bi pomagal mlajšim, ki imajo prihodke na letni ravni do 23.725 evrov, oziroma ne zaslužijo več kot 1.977 evrov na mesec,« je povedal Sanchez.

Država je načrt o spodbujanju preseljevanja mladih od staršev predstavila potem, ko se je izkazalo, da okoli 80 odstotkov Špancev, mlajših od 30 let, še vedno živi pri starših.

V Španiji mladi, ki delajo in bi se radi odselili, bi morali za samostojno življenje porabiti 60 odstotkov svojih prihodkov in si ne bi mogli privoščiti življenja v mestu. Španija ima znotraj EU eno najvišjih stopenj nezaposlenosti med mlajšimi od 25 let.

Sanchezov predlog zakona je šele v javni obravnavi, pot do sprejema zakona pa je lahko še dolga.

Glede na to, da je znano, da tudi številni mladi Slovenci živijo do poznih let s svojimi starši in si stanovanja ne morejo privoščiti, bi bilo v prihodnosti zanimivo videti, ali bo tudi naša vlada razmišljala o podobnih ukrepih.