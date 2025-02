Nova grožnja z bombo: tokrat tarča srednja šola na Savski ulici

Južni sosedje se znova soočajo z grožnjo na eni izmed tamkajšnjih srednjih šol. Obvestilo o bombi je tokrat prejela zagrebška Obrtniške šole za osebne storitve na Savski ulici. Policija je takoj po prejetem obvestilu odšla na teren, poroča 24sata.

»Lahko potrdimo, da je bila po prejemu elektronskega sporočila, ki je prispelo na naslov vzgojno-izobraževalne ustanove, ta evakuirana, dijaki pa so na varnem. Na kraj dogodka so bili nemudoma napoteni policijski uslužbenci, ki izvajajo vse potrebne preventivne ukrepe,« so sporočili iz zagrebške policije. Poudarili so še, da za učence ni nevarnosti in da ni razloga za paniko.

Prejšnji teden so sicer obvestila o postavljeni eksplozivni napravi prejeli v kar 100 srednjih šolah po vsej Hrvaški.