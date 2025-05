Nova era vojskovanja: Kitajska pokazala grožnjo iz zraka, pred katero se ni mogoče ubraniti (VIDEO in FOTO)

Kitajska je predstavila zastrašujoče novo orožje iz svoje vse močnejše zračne flote – matično letalo, ki naj bi bilo sposobno v zgolj nekaj sekundah izstreliti kar 100 kamikaza dronov.

Poimenovano Jiu Tun, kar v prevodu pomeni »Nebeška višina«, je to ogromno brezpilotno letalo (UAV) z razponom kril 25 metrov in zmožnostjo avtonomnega letenja do 12 ur – več kot dovolj za izvedbo uničujočih napadov nad Tajvanom, Japonsko ali celo ameriškimi bazami po Pacifiku, trdijo kitajski viri.

FOTO: X, China Perspective

Po poročilu državnih medijev minuli konec tedna je četrti prototip tega visokotehnološkega drona ravno zaključil fazo strukturne sestave in zdaj prestaja končno fazo namestitve in testiranja. Prvi poskusni polet se pričakuje že naslednji mesec, kot del vse bolj agresivnega kitajskega načrta za krepitev zračnih sil – poteza, ki bo nedvomno sprožila zaskrbljenost v Washingtonu in pretresla varnostno arhitekturo v Aziji, poroča Jutarnji list.

Brezpilotni velikan

Razvilo ga je podjetje Shaanxi Unmanned Equipment Technology, Jiu Tun pa je bil javnosti prvič predstavljen na največjem kitajskem letalskem sejmu – Zhuhai Air Show – novembra lani. A zadnja različica letala naj bi bila, kot trdijo poznavalci, bistveno zmogljivejša in nevarnejša.

FOTO: X, China Perspective

Ta brezpilotni velikan naj bi lahko nosil do šest ton opreme – od streliva do naprednih nadzornih sistemov – in imel doseg več kot 7.000 kilometrov. Kar pa Jiu Tun resnično ločuje od ostalih, je sposobnost izstreljevanja rojev kamikaza dronov.

Posnetki, ki so jih objavili državni mediji, prikazujejo letalo, kako v simulaciji v koordiniranem napadu izstreli desetine dronov. Strokovnjaki opozarjajo, da bi bili tovrstni napadi v rojih skorajda nemogoči za obrambo – sovražni obrambni sistemi bi bili preplavljeni zaradi njihove številčnosti in hitrosti.

Spreminja pravila igre

Vojaški analitiki menijo, da bi lahko ta taktika popolnoma spremenila pravila igre v primeru konflikta okoli Tajvana – roji dronov bi lahko zbirali obveščevalne podatke, motili komunikacijo ali izvajali natančne udare na cilje.

A Jiu Tun ni zgolj leteča tovarna dronov – gre tudi za oboroženo platformo, ki naj bi bila sposobna nositi križarske rakete in zemlja-zrak rakete srednjega dosega, kot je PL-12E, s čimer še dodatno utrjuje svoj položaj večnamenske grožnje.

Letalo je zasnovano za letenje na velikih višinah, s čimer se izogne radarjem in številnim kopenskim obrambnim sistemom – pravi nevidni plenilec za moderno vojskovanje, poudarjajo državni mediji.

Predstavitev Jiu Tua prihaja v času, ko droni vse bolj dominirajo sodobnim bojiščem.

V Ukrajini naj bi po navedbah ameriškega kongresnika Pata Harrigana majhni FPV droni povzročili kar 80 odstotkov ruskih izgub.

Tekma v oboroževanju

Kitajska, odločena ohraniti tehnološko premoč, vlaga ogromna sredstva v razvoj dronov. Na začetku leta je testirala TP1000, brezpilotni transportni dron, ki naj bi lahko prenesel več kot eno tono tovora. Njeni droni WZ-7 in TB-001 Škorpijon že patruljirajo nad spornimi vodami Južnokitajskega morja in Tajvanske ožine.

Strokovnjaki verjamejo, da je Jiu Tun kitajski odgovor na ameriške drone RQ-4 Global Hawk in MQ-9 Reaper – vendar z enim zastrašujočim dodatkom: sposobnostjo lansiranja rojev, kar mu daje prednost v zračnih spopadih nove dobe.

Ta objava sledi novicam iz marca, da Kitajska načrtuje povečanje svojega vojaškega proračuna za 7,2 odstotka, sredi trgovinske napetosti z ZDA zaradi tarif, ki jih je znova uvedel Donald Trump.

Sredi vse večjih globalnih napetosti tako Washington kot Peking napovedujeta pripravljenost na odprt spopad.

Tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva za zunanje zadeve, Lin Jian, je takrat sporočil: »Uporaba ekstremnega pritiska na Kitajsko je napačna pot in napačen izračun ... Če si ZDA želijo carinske vojne, trgovinske vojne ali kakršnekoli druge vojne – Kitajska se bo borila do konca.«

Kitajsko veleposlaništvo v ZDA je dodatno sporočilo: »Če si Amerika želi vojne – carinske, trgovinske ali kakršnekoli druge – smo pripravljeni boriti se do konca.«

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je za Fox News odgovoril: »Tisti, ki si želijo miru, se morajo pripraviti na vojno. Zato obnavljamo svojo vojsko. Če želimo preprečiti vojno s Kitajsko ali komerkoli drugim, moramo biti močni – in predsednik to zelo dobro razume,« poroča Slobodna Dalmacija.