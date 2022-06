Nova epidemija v Severni Koreji: gre za skrivnostno »akutno prebavno bolezen«

Severna Koreja je konec tedna sporočila, da je v državi poleg covida-19 izbruhnila še ena epidemija nalezljive bolezni, ki prizadene predvsem prebavila. Kakor je poročala državna tiskovna agencija KCNA, je veliki voditelj Kim Džong Un za dobro ljudi v jugozahodnem mestu Haedžu doniral svoje lastne zaloge zdravil.

Podrobnosti »akutne prebavne epidemije« niso znane, zunanji opazovalci pa so že komentirali, da bo komunistični režim izkoristil priložnost, da pokaže, kako Kim skrb za svoje ljudstvo, saj še kako potrebuje pozitivno reklamo po pandemiji koronavirusa, ki je močno prizadela severnokorejsko gospodarstvo.

Podobni izbruhi v Severni Koreji niso redki.

KCNA ni sporočila, za katero bolezen gre niti tega, koliko je okuženih. Poznavalci razmer v Severni Koreji domnevajo, da gre za nalezljivo bolezen, kot so tifus, griža ali kolera, ki povzroča hude prebavne motnje, bolezen pa se prenaša s kontaminirano hrano in vodo. Tovrstni izbruhi v tej državi sicer niso nič posebnega, saj ima precej slabo komunalno infrastrukturo in javno zdravstvo.