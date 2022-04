Nova blamaža ameriškega predsednika Bidna pred kamero

Ameriški predsednik Joe Biden je že večkrat pokazal, da zna biti precej neroden, tokrat se je zalomilo na govoru na univerzi za kmetijstvo in tehniko v Severni Karolini. Po koncu govora se je namreč obrnil v desno in iztegnil roko, kot da bi se želel rokovati, a na odru ni bilo nikogar. Ko je to ugotovil, se je za trenutek ustavil, se ozrl naokoli in nato zapustil govorniški oder.

Zadrega ameriškega predsednika je še posebej razburila republikansko kongresnico Marjorie Taylor-Greene. »Naš predsednik se je poskušal rokovati dobesedno z nikomer. To je neverjetna sramota in on vodi našo državo. Dovolj!« je zapisala na twitterju.

Kot že rečeno, se Biden ni osramotil prvič. Med drugim je Ukrajince preimenoval v Irance, ruskega predsednika Putina v predsednika Klutina, govori pa se tudi, da se je na obisku pri papežu Frančišku ponečedil.