Nov vzpon mu je gora odsvetovala

1994. je prvič stal na Mount Everestu.

Zagotavlja, da bo prihodnje leto spet poskusil. FOTO: Navesh Chitrakar/Reuters

Na streho sveta, zanj je to sveti vrh, je splezal rekordnih 25-krat. Zgodovinski dosežek mu je uspel 7. maja, ko ga je na višino 8848 spremljalo enajst Šerp,pa si je želel svoj rekord še izboljšati, in to letos.Toda ta teden, ko se je pripravljal na nov vzpon, se je vrnil v Katmandu in sporočil, da si je premislil: zaradi sanj. O čem točno se mu sanjalo, se ni izpovedal, je pa pojasnil, da mu je tudi sama božanska gora nedvoumno sporočila, da mu izziv odsvetuje. »Rekla mi je: 'Dovolj je za zdaj.' Zato sem se obrnil in šel nazaj,« je svojo odločitev razložil Šerpa, ki je obljubil, da bo na Mount Everest zagotovo znova splezal prihodnje leto. Za zdaj je edini, ki je ob 25 priložnostih osvojil vrh sveta. Prvič je na mogočni gori stal 1994., za življenjski cilj pa si je zastavil, da bo na najvišji točki stal skupno 25-krat. Rekord se mu je obetal že lani, a mu je vzpon preprečila pandemija. Tudi letos je novemu koronavirusu, glede na to, da jo je bolezen pošteno zagodla v baznih taborih, komajda ušel in osvojil svoj cilj, a si je glede na trenutno ugodne vremenske razmere zaželel še enkrat na vrh. Toda krepko čez polovico poti, bil je na 7200 metrih, mu je boginja odsvetovala nadaljevanje poti. »Poleg tega se je vreme spet poslabšalo in grde sanje sem imel, tako da bi bilo vztrajanje res nesmiselno,« je še pojasnil Šerpa, ki so ga v dolini zadovoljni pričakali žena in prijatelji; zaradi povečanega števila okužb tradicionalnega slavja ob Kamijevem dosežku ni bilo, zadovoljstvo ob uspehu pa ni zato nič manjše, je poudaril.Številni so tudi letos morali zaradi pandemije odpovedati odpravo, potrjenih testov med plezalci in zaposlenimi je bilo v baznih taborih več kot sto. Tudi Kami Rita dela kot vodnik in je eden od približno 400 nepalskih Šerp.