Nov udarec vremena: neurje z vetrom in strelami

Lombardijo na severu Italije je prizadelo silovito neurje z močnimi padavinami, vetrom in strelami. Gre za del ciklona, ki se pomika proti jugu države in naj bi že zvečer prinesel številne vremenske nevšečnosti tudi v drugih italijanskih deželah.

Razmere so bile najhujše na območju med kraji Monza, Seregno in Rho na širšem območju Milana, kjer je pihal izredno močan veter. Z območja, tudi iz Milana, poročajo o odkritih strehah in težavah v prometu tramvajev, saj so na njegovo omrežje padale veje.

Zaradi poškodb na progi je bil začasno ustavljen promet na železniški progi med Milanom in Alessandrio.

Nevihte in obilno deževje se od večernih ur obetajo tudi v drugih delih Italije, vključno z Ligurijo, Piemontom in Furlanijo-Julijsko krajino.