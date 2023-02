Nov rušilni potres v Turčiji in Siriji terjal nove žrtve (FOTO in VIDEO)

V potresu z magnitudo 6,4, ki je v ponedeljek zvečer stresel jug Turčije in severozahod Sirije, so v Turčiji po podatkih oblasti umrli trije ljudje, več kot 200 poškodovanih je v bolnišnicah, v Siriji pa je po navedbah belih čelad ranjenih več kot 130 ljudi. Novo tresenje tal je povzročilo paniko na območju, ki ga je opustošil potres 6. februarja.

Številne stavbe, ki so bile že poškodovane po potresu v začetku meseca, so se po vnovičnem tresenju tal zrušile, reševalci pa znova iščejo ujete pod ruševinami. Turški notranji minister Suleyman Soylu je sporočil, da so umrli trije ljudje, 213 so jih odpeljali v bolnišnico, v Siriji pa je po navedbah belih čelad ranjenih več kot 130 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Novo rušilno tresenje

Potres z magnitudo 6,4 je jug Turčije stresel v ponedeljek ob 20.04 po krajevnem času, njegovo žarišče pa je bilo v provinci Hatay v kraju Defne. Kmalu je sledil še en potres z magnitudo 5,8. Ta je imel žarišče v turškem kraju Samandag, okoli 20 kilometrov vzhodno od kraja Defne. Turški urad za obvladovanje naravnih nesreč je v ponedeljek približno 20 minut po prvem potresu zabeležil še dva potresa z magnitudo 5,2.

Posledice rušilnega potresa. FOTO: Thaier Al-sudani Reuters

Tresenje tal so čutili v turških mestih Antakya in Adana, ki ležita približno 200 kilometrov severno od epicentra, v Siriji, pa tudi v Libanonu in na palestinskih ozemljih.

Na posnetkih turške tiskovne agencije DHA je videti evakuacijo bolnišnice v Antakyi, televizijska postaja NTV pa je poročala, da so evakuirali še eno bolnišnico v mestu Iskenderun.

Posledice rušilnega potresa. FOTO: Eloisa Lopez Reuters

Tla na območju so se znova stresla 14 dni po potresu z magnitudo 7,8, v katerem je po najnovejših podatkih umrlo več kot 47.000 ljudi, od tega po navedbah turškega urada za obvladovanje naravnih nesreč (Afad) več kot 41.100 v Turčiji in najmanj 5900 v Siriji. Več deset tisoč ljudi je bilo v potresu ranjenih, več tisoč jih še pogrešajo, na milijone pa jih je ostalo brez strehe nad glavo.

