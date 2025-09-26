Nov preplah na Danskem, premierka: »Ena država ogroža varnost Evrope, to je Rusija«

Letališče Aalborg na severu Danske so v četrtek zvečer za kratek čas zaprli, potem ko naj bi v njegovi okolici opazili drone, je danes sporočila danska policija. Premierka Mette Frederiksen je medtem opozorila, da je bila Danska v zadnjih dneh žrtev hibridnih napadov, ter dodala, da le ena država ogroža varnost Evrope, in sicer Rusija.

»V zadnjih dneh je bila Danska žrtev hibridnih napadov,« je na družbenih omrežjih sporočila in opozorila, da bi se lahko tovrstni preleti dronov v prihodnje še okrepili.

Policiji še ni uspelo identificirati odgovornih za vse incidente z droni v preteklih dneh, premierka Frederiksen pa je kljub temu poudarila: »Obstaja ena glavna država, ki ogroža varnost Evrope, in to je Rusija.« Rusko veleposlaništvo na Danskem je medtem že zavrnilo ugibanja o tem, da je Moskva vpletena v incidente, ki jih je označilo za »zrežirano provokacijo«.

Namen je širiti strah

Danski pravosodni minister Peter Hummelgaard je prepričan, da je namen akcij z droni širiti strah in ustvarjati razdor. Dodal je, da bo København okrepil zmogljivosti za odkrivanje in nevtraliziranje dronov.

Na Danskem so že v sredo zvečer nad več letališči opazili drone, tudi pri letališču Aalborg. Pred tem so droni nad letališčem v Københavnu v noči na torek povzročili večurno zaprtje enega najpomembnejših letališč v Skandinaviji. Zaradi dronov je bilo začasno zaprto tudi letališče v Oslu na Norveškem.

Incidenti niso povzročili nobene škode, so pa razkrili ranljivost danske obrambe. Danska in nekatere njene sosede namreč nimajo zadostnih ali pravih orodij oz. orožja za obrambo pred droni.