Nov potres v sosednji državi, potekale tudi evakuacije

Provinci Potenza in Matera na jugu Italije je dopoldne stresel potres z magnitudo 4,2, je sporočil italijanski Nacionalni inštitut za geofiziko in vulkanologijo (INGV). Poškodovanih in večje gmotne škode niso zabeležili.

Po podatkih INGV je bil potres malo po 10. uri približno šest kilometrov od mesta Vaglio v provinci Potenza v deželi Bazilikata, in sicer na globini 14,3 kilometra.

Pristojni so iz nekaterih šol in pisarn evakuirali učence oz. zaposlene, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Gre za drugi potres v Italiji v manj kot tednu dni, potem ko je minuli četrtek območje Neaplja stresel potres z magnitudo 4,4.