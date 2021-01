Nov potres v okolici razsute Petrinje, tudi slovenska tla nemirna

Na Hrvaškem kar ni konec strahu po rušilnem potresu, ki je pred dnevi prizadel Petrinj o in okolico. Veliko popotresnih sunkov dnevno prestraši prebivalce na tem območju. Danes ob 4.20 so zabeležili nov potres z močjo 3,5 po Richterju. Epicenter potresa je bil približno dva kilometra severovzhodno od Petrinje. Potres se je čutil v osrednji Hrvaški, pa tudi v Sloveniji, piše Index.Malce pred 8. uro pa naj bi stresel območje še močnejši sunek, po prvih podatkih 4,8 po Richterju.Popotresna analiza je sicer pokazala, da se je mesto spustilo za 35 centimetrov V zgodnjih jutranjih urah so zaznali še več šibkih potresov, tudi v Zagrebu.V nedeljo zvečer so potres čutili v okolici Mokronoga, o čemer smo že pisali