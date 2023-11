Novi posnetek še podžgal ugibanja o Putinovem stanju: Vsi so ga le zmedeno gledali (VIDEO)

Na družbenih omrežjih je bil objavljen posnetek srečanja, na katerem je minister za okolje Aleksandar Kozlov obvestil ruskega predsednika Vladimirja Putina, da so znanstveniki na Antarktiki lani odkrili ledeno jedro, ki naj bi bilo staro okoli 1,2 milijona let, in je bilo na globini več kot tri kilometre.

»Če je to jedro staro 1,2 milijona let, ali to pomeni, da je bil led na tem mestu 1,2 milijona let?« je Putin vprašal Kozlova. »Da, Vladimir Vladimirovič, popolnoma pravilno,« je odgovoril Kozlov.

»Ali pa je morda voda tam zmrznila pozneje? Ne pred 1,2 milijona let, ampak bližje nam? Ali je kaj takega mogoče?« se je znova vprašal Putin.

»Vladimir Vladimirovič, to je atmosferski led. Zaenkrat znanost še pravi, da je tako, kot sem vam odgovoril že prvič,« je odgovoril očitno zmeden minister. »No, v redu,« je odvrnil ruski predsednik in prešel na drugo temo.

Ta pogovor je po poročanju Newsweeka zadnji v nizu epizod Putinovih nedoslednih vprašanj in komentarjev, v katerih se zdi, da je popolnoma zmeden.

Putin obiskal poveljstvo ruskih sil v Ukrajini Ruski predsednik je obiskal vojaški štab v mestu Rostov na Donu, ki nadzira rusko ofenzivo v Ukrajini, so danes sporočili iz Kremlja. To je bil njegov drugi obisk štaba v manj kot mesecu dni, med obiskom pa si je ogledal vojaško opremo in se seznanil s potekom vojaških operacij v Ukrajini.

Nepotrjene govorice o Putinovem zdravstvenem stanju sicer krožijo že od začetka ruske invazije na Ukrajino. Med njimi so najpogostejše tiste, da ima ruski predsednik raka, parkinsonovo bolezen in demenco.