Nevaren trend med učenci: »Vpliva na otrokove možgane, povzroča evforijo in zmedenost«

»Majhne vrečke, napolnjene z nikotinom, v različnih okusih od mentola do sadja, so v majhnih pisanih škatlicah in se namestijo med zgornjo ustnico in dlesni. Vsebina se v ustih raztopi, nikotin pa se absorbira v krvni obtok,« je pojasnila Dijana Mayer iz Službe za šolsko medicino, duševno zdravje in preprečevanje zasvojenosti HZJZ.

Nikotinske vrečke Nikotinske vrečke so podobne snusu (fugam), vendar ne vsebujejo tobaka. To so majhne bele vrečke, ki se jih vstavi med zgornjo ustnico in dlesen. Dostopne so številne zavajajoče informacije, da je izdelek neškodljiv, a v resnici raziskav o dolgoročni uporabi nikotinskih vrečk še nimamo, saj so nikotinske vrečke na trgu še prekratek čas. Tudi dolgoročen vnos nikotina ima škodljive učinke na zdravje, npr. na srce in žilje, možgane, pljuča, imunski sistem in kognitivne sposobnosti. Vir: NIJZ

Ta izdelek uporabljajo kadilci za odvajanje od kajenja, zabeleženo pa je, da ga vse pogosteje uporabljajo tudi otroci, stari 13 in 14 let. Takšna količina nikotina močno vpliva na otrokove možgane in lahko povzroči evforijo, pa tudi zmedenost, moteno stanje, je razložil Ivan Ćelić, psihiater za odvisnosti od sintetičnih drog na Kliniki za psihiatrijo Vrapče.

Ta izdelek se ne bi smel prodajati niti mlajšim od 18 let, je pa Mayerjeva poudarila, da se je v šolah pojavil pred nekaj meseci in »zelo intenzivno nas na to opozarjajo učitelji«, je poudarila za HRT.

Nikotinske vrečke so zelo podobne tobačnim vrečkam za oralno uporabo, ki se na Švedskem uporabljajo že desetletja, v Evropski uniji pa je njihova uporaba prepovedana. Strokovnjaki poudarjajo, da tako kot vsak nikotinski izdelek tudi te vrečke povzročajo odvisnost.