Novi krog pogajanj Rusije in Ukrajine: to zahteva Vladimir Putin

Svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Mihajlo Podoljak je v spletnem videu sporočil, da bodo imeli Ukrajinci danes četrto pogajalsko sejo z Rusi, pri čemer ne bodo odstopali od ničesar, kar naj bi Rusija zdaj tudi razumela in se je že začela pogovarjati konstruktivno. Zaradi tega pričakuje rezultat že v naslednjih dneh.

Dogajanje v spremljamo v živo

7.10 Bela hiša v primeru napada na ozemlje članic Nata Rusiji grozi s takojšnjim odgovorom. Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan je dejal, da bo napad na katero koli članico zveze Nato sprožil 5. člen Severnoatlantske pogodbe, ki pravi, da je napad na eno napad na vse. To pomeni, da bodo na napad odgovorile vse države članice zveze Nato.

7.05 Agencije ZN so v nedeljo pozvale Rusijo, naj nemudoma neha napadati zdravstvene objekte v Ukrajini, kar so označile kot dejanja brezvestne okrutnosti.

6.50 Medtem ko vojna v Ukrajini še naprej divja, naj bi se danes po napovedih tako ruske kot ukrajinske strani prek videopovezave znova sešli ukrajinski in ruski pogajalci. Podrobnosti za zdaj niso znane, sta pa obe strani v preteklih dneh namignili, da je mogoč napredek. Podoljak je po navedbah ruske agencije Tass dejal, da pogajalci pripravljajo pravni okvir za glavna vprašanja. Pri tem ni izključil možnosti, da bi pri podpisu morebitnega dokumenta sodelovala tretja stran.

6.40 Tretji krog pogajanj med Rusi in Ukrajinci se je pred dnevi končal z dogovorom o humanitarnih koridorjih za begunce, kar je Rusija potem tudi večinoma spoštovala. Ruski predsednik Vladimir Putin, ki je napadel Ukrajino, je k pogajanjem pristopil z ultimati, od katerih doslej še ni odstopil. Med drugim zahteva, da Ukrajina in s tem svet prizna njegovo zasedbo Krima iz leta 2014.

K temu je dodal še priznanje ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk in razorožitev Ukrajine, skratka popolno kapitulacijo pred njegovimi zahtevami. »Putin je odločen uničiti Ukrajino, vendar pa so mu hude sankcije Zahoda dale misliti in so ga prignale k pogajalski mizi. Pritisk ima že nekaj posledic. Vidimo nekaj znamenj pripravljenosti na resna pogajanja,« je za televizijo Fox News v nedeljo dejala namestnica državnega sekretarja ZDA Wendy Sherman.