Novi kolaps v EU: ugasnile telefonske povezave, delovala ni niti številka 112

Španija se je le nekaj tednov po množičnem izpadu električne energije znova znašla v mrku. Tokrat je odpovedala nacionalna telefonska mreža, kar je povzročilo izpad mobilnih in stacionarnih storitev po vsej državi.

Najhuje je prizadelo nujne številke, zaradi česar so morale številne regije prebivalcem zagotoviti alternativne načine komunikacije s službami za pomoč, poročajo tuji mediji.

Kritična odpoved storitev Telefónice

Glavni krivec za izpad naj bi bile posodobitve omrežja, ki jih je izvajal največji španski telekomunikacijski operater Telefónica.

»Izvedli smo nekatere nadgradnje omrežja, ki so vplivale na določene storitve pri nekaterih podjetjih. Delamo na odpravi težav,« je danes zjutraj sporočil tiskovni predstavnik Telefónice.

Po poročanju španskih medijev je najbolj prizadet segment stacionarne telefonije, a motnje so zaznali tudi pri drugih govorno-komunikacijskih storitvah podjetja. Težave so se začele okoli druge ure zjutraj, je poročal El País, ob sklicevanju na spletno stran Downdetector. Med uporabniki, ki so prijavili težave, jih je 72 % poročalo o popolnem izpadu, 18 % o izgubi signala, 10 % pa o regionalnem kolapsu sistema.

Ogrožen dostop do številke 112

Največji razlog za zaskrbljenost je bil izpad številke 112 – skupne evropske številke za klic v sili – v več regijah, vključno z Aragonijo, Ekstremaduro, Baskijo in Valencijsko skupnostjo. Tamkajšnje oblasti so prebivalce opozorile, da morda ne bodo mogli priklicati nujnih služb.

Postopna obnova delovanja mrež se je začela proti jutru. Telefonska povezljivost se je med drugim ponovno vzpostavila v Valencijski skupnosti, Aragonu, La Rioji in Andaluziji.

Država spremlja razmere

Špansko ministrstvo za digitalno preobrazbo in javno upravo je sporočilo, da »pozorno spremlja razmere, zbira natančne informacije in zahteva časovnico za rešitev težav.«

V Baskiji pa so opozorili, da se motnje dogajajo naključno in ne prizadenejo vseh klicev, a so izven nadzora tamkajšnjega centra za upravljanje izrednih razmer.

Spomin na april, ko je zmanjkalo elektrike

Zadnji incident sledi aprilskem energetskem mrku, ko je nepojasnjen izpad električne energije ohromil velik del Španije in Portugalske. Takrat je bilo za popolno vzpostavitev elektroenergetskega sistema potrebnih skoraj 23 ur, izpad pa je prizadel semaforje, ulično razsvetljavo, POS terminale in informacijske zaslone.