Nov incident v Beogradu: v stavbo letela jajca in rdeča barva, nato so se še stepli (FOTO)

Pred stavbo mestne uprave v Beogradu so izbruhnili nasilni spopadi med protestniki, policijo in zasebnimi varnostniki, pri čemer je bila najmanj ena oseba ranjena. Protestniki so v stavbo metali jajca in rdečo barvo ter tako izražali nezadovoljstvo zaradi izglasovanih rebalansov proračuna in urbanističnih načrtov.

Protestniki so trdili, da so jih varnostniki napadli. FOTO: Miloš Tesić/ata Images /pixsell Milos Tesic/ataimages

Podporniki opozicije so trdili, da so jih pred mestno upravo napadli varnostniki, ki naj bi jih najeli člani Srbske napredne stranke in Socialistične partije Srbije, ki sestavljata mestno oblast. Varnostnikom so hitro na pomoč priskočili tudi policisti, minister za notranje zadeve Ivica Dačić je dejal, da so može v modrem poklicali iz skupščine, da bi preprečili nadaljnje izgrede.

Med spopadi je bilo nekaj protestnikov tudi ranjenih, oskrbeli so jih reševalci nujne medicinske pomoči, nato so jih policisti odpeljali v pridržanje, oblasti pa so menda njihovim odvetnikom preprečili dostop do njih, s čimer so si prislužili očitke o kršenju pravic.

Vre že več mesecev

Še vedno v regiji in širše odmeva tudi incident z zasedanja srbskega parlamenta, kjer so po dvorani švigale dimne bombe, jajca in steklenice vode, pri čemer so bile ranjene tri poslanke vladajoče koalicije. Predsednica parlamenta Ana Brnabić je opozicijo obtožila, da podpihuje incidente ter jo označila za »teroristično skupino«

Iz stavbe so poklicali policiste. FOTO: R. Z./pixsell R.z./ataimages

Tako torkovi kot današnji dogodki so sicer del širše politične in družbene krize v Srbiji, ki jo spremljajo množični protesti zaradi smrti 15 ljudi ob padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra lani. Javnost odgovornost za nesrečo pripisuje oblasti zaradi korupcije in slabe rekonstrukcije postaje.