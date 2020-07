Nosečnica s covidom umrla, komaj 900-gramski otrok preživel

Nosečnica (34) iz kraja Vranje, ki je dihala ob pomoči respiratorja v kliničnem centru v Nišu, je včeraj rodila fantka, kmalu po porodu pa je umrla, poroča portal Telgraf.rs.



Predstojnik klinike za anestezijo in intenzivno terapijo KC Niš Radmilo Janković je pojasnil, da se je zdravstveno stanje nosečnice v zadnjih 24 urah naglo poslabšalo. Kontrolni ultrazvok je pokazal, da je plod vitalen, zato je multidisciplinarni tim zdravnikov zaradi verjetne smrti matere s carskim rezom rešil otroka. »Poseg je zahteval nadčloveške napore. Večkrat je bila potrebna reanimacija, otrok pa je bil rojen živ,« je dodal. Otrok je na svet privekal v 26. tednu, tehtal pa je vsega 900 gramov. Kmalu po porodu je sledil nov srčni zastoj pri materi, ki ga kljub izrednim naporom zdravstvenega osebja ni preživela.



Nosečnico so v niško bolnišnico s simptomi covida 19 sprejeli 3. julija, od 18. julija pa je dihala ob pomoči respiratorja.



Direktorica klinike za otroško kirurgijo in ortopedijo Anđelka Slavković je potrdila, da je zdravstveno stanje otroka trenutno stabilno. »Včeraj okoli 20. ure je bil porod opravljen s carskim rezom, otrok pa je težek 900 gramov. Žal je mati umrla. Dojenček je na mehanski ventilaciji, njegovo življenje pa trenutno ni ogroženo,« je dodala.



To je že druga nosečnica, ki je življenje izgubila zaradi novega koronavirusa v niški bolnišnici. Pred njo je 21. julija umrla A. P. iz kraja Orljan, ki je preminila takoj po porodu fantka. Na žalost je kmalu umrl tudi on.