Noseča vplivnica nenadoma umrla, ko je pila kavo in jedla toast

Več kot 107 tisoč sledilcev in oboževalcev 36-letne vplivniceje v šoku. Emily, ki je pričakovala petega otroka, je le tri dni pred božičem nenadoma umrla. Blogerka, ki je z družino živela na Rhode Islandu je na svojih družabnih omrežjih redno objavljala vsebine povezane z vero in delila številne družinske utrinke.Emily je novembra naznanila, da pričakuje petega otroka, ko je umrla pa naj bi bila noseča 16 tednov.Na spletni strani GoFundMe, kjer zbirajo sredstva za njenega moža, ki je nenadoma ostal sam s štirimi otroki, da je smrt nastopila nenadoma in nepričakovano. »Em je uživala v kavi in jedla toast, ko je nenadoma postala neodzivna. Kljub takojšnji pomoči jim njenega življenja ni uspelo rešiti. Zdravniki še vedno iščejo odgovore, da bi jih posredovali njeni družini,« so zapisali. Emily in nerojeni otrok, ki sta ga nameravala poimenovati, sta umrla 22. decembra. Joe je tako ostal brez žene,inpa brez mamice.