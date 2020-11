Norost ameriških volitev: poglejte, za kaj vse so volili poleg predsednika

Ob predsedniških volitvah v ZDA so potekali tudi številni referendumi in volitve na ravni zveznih držav. Volivci v ameriški prestolnici Washington in zvezni državi New Jersey so na referendumu v torek podprli lažji dostop do drog.New Jersey je postal 12. zvezna država, kjer bo uporaba marihuane v rekreacijske namene zakonita, je razvidno iz podatkov tiskovne agencije AP. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da bo trajalo še okoli enega leta, preden bodo lahko odrasli legalno kupovali marihuano.Podpora legalizaciji konoplje se glede na projekcije obeta tudi v Arizoni. O legalizaciji te droge pa so odločali še v Montani in Južni Dakoti.V ameriški prestolnici Washington bo v prihodnje zakonitih več vrst psihedeličnih rastlin in gob, kar bo omogočilo lažji dostop do teh drog, posedovanje in gojenje.V Oregonu so podprli legalizaciji psilocibina, ki je v psihedeličnih gobah. Glasovali so še o dekriminalizaciji manjših količin nezakonitih drog. Oregon je prva zvezna država v ZDA, kjer so dekriminalizirali kokain in heroin za osebno uporabo.Volivci na Floridi so volili tudi za spremembo ustave, da bi se postopoma zviševala minimalna plača z 8,56 dolarja na uro na 15 dolarjev do 30. septembra do leta 2026.