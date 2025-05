Noro bogati soprog jo je pustil brez vsega, zdaj najbolj vroča voznica Uberja (FOTO)

Nanett Hammond Loschiavo iz Cincinnatija v ZDA, velja za najbolj vročo taksistko na svetu, potem ko je sprejela takšno službo, da bi si opomogla od boleče ločitve. Nanett, nekdanja Playboyeva manekenka, je za plastične operacije zapravila 350.000 evrov, da bi bila videti kot Barbika, po nedavni sodni bitki, ko se je ločila od moža, pa je ostala brez denarja.

V službi voznice Uberja zelo uživa: »Najbolj smešno pri vsem tem je, da ko se ustavim, vsi potniki pravijo: 'O moj bog, nisem pričakovala, da boš tako videti' ali 'O moj bog, tako si vroča' in podobne stvari,« je za ameriške medije razkrila Nanette.

Svojo trenutno službo opisuje kot terapevtsko in uživa v stikih s strankami.

Novopečena taksistka je mati šestih otrok in, kot trdi, že 17 let ni plačala računa zaradi neverjetno bogatega bivšega partnerja, s katerim je živela v razkošni vili. A čeprav je njen trenutni življenjski slog zelo drugačen od starega, ji je izkušnja z novo službo dala nov pogled.

»Denar je dober in dobivam veliko dobrih napitnin in do zdaj nisem imel nobenih težav. Vsi so tako prijazni in prijazni in toliko je dobrih ljudi. To je odlična izkušnja, ko voziš ljudi naokoli, spoznavaš nove ljudi,« pravi.