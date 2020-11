Normalno življenje se bo vrnilo naslednjo zimo

Ugur Sahin, vodja in soustanovitelj nemškega podjetja Biontech. FOTO: Fabian Bimmer, Reuters

Skrb vzbujajoče trende zaradi širjenja in posledic koronavirusa so v zadnjem obdobju vsaj nekoliko omilile spodbudne vesti o razvoju cepiva, ki naj bi bilo kmalu na voljo širši populaciji. Cepivo proti bolezni covid 19, ki ga skupaj razvijata ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemško biotehnološko podjetje Biontech, se je v tretji fazi kliničnih testiranj, ki še traja, izkazalo za 90-odstotno učinkovito.V pogovoru za BBC je o cepivu spregovoril soustanovitelj podjetja Biontechin dejal, da bo vpliv cepljenja začel delovati v poletnem času, do prihodnje zime pa bi se življenje že lahko utirilo nazaj v stare tirnice. Prav tako naj bi imelo cepivo tudi takojšnji učinek in drastično zmanjšalo število primerov okužb.Kot je razkril, še potekajo analize o tem, ali bo cepivo vplivalo tudi na manjši prenos virusa med ljudmi in pri cepljenih tudi zamejilo simptome bolezni. »Prepričan sem, da se bo s tem cepivom močno zmanjšal prenos virusa med populacijo. Morda ne za 90 odstotkov, a vsaj za 50. To pa že lahko pomeni dramatičen upad širjenja virusa,« je dejal.Ob objavi dobre novice o cepivu, so nekateri že napovedali, da bi lahko že spomladi videli učinke v zajezitvi virusa, a Sahin pravi, da bo vseeno trajalo nekoliko dlje. »Če bo šlo vse po načrtu, bo cepivo dostopno ob koncu tega leta, morda na začetku naslednjega,« je dejal. Do aprila si želijo državam dostaviti 300 milijonov doz, šele nato se bo lahko začel kazati učinek.»Poletje nam bo šlo na roko, saj se v tem času število okužb zmanjša, ključnega pomena pa je, da bomo s cepivom polno opremljeni pred začetkom jeseni in zime.«