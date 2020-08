Norišnica na cestah: kolona dolga deset kilometrov

Dela na avtocestah:



– Na dolenjski avtocesti med priključkoma Drnovo in Čatež, kjer promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno, bo predvidoma v ponedeljek in torek popolna zapora počivališča Čatež.

– Na vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Vogrsko proti Vrtojbi in Italiji.

– Na pomurski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz Lipovci iz smeri Lendave proti Mariboru. Med Mursko Soboto in Lipovci je zaprta polovica avtoceste, promet poteka po drugi polovici dvosmerno.

– Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka prenova predora Golovec. Skozi predor je prepovedan promet za vsa vozila nad 3,5 tone v obe smeri.

Tudi po prometno zelo obremenjenem koncu tedna je na slovenskih cestah zelo pestro. Če se odpravljate na Hrvaško, pred potjo preverite, kje že nastaja gneča.Zaradi prometne nesreče je promet oviran na gorenjski avtocesti med priključkoma Radovljica in Lesce proti Karavankam. Na primorski avtocesti je bil pred priključkom Razdrto proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Kolona do Ravbarkomande je bila dolga deset kilometrov. Potovalni čas se podaljša za 40 minut, poroča prometnoinformacijski center,Zastoji so tudi:– na gorenjski avtocesti med priključkoma Radovljica in Lesce proti Karavankam, kolona dva kilometra;– pred predorom Karavanke proti Sloveniji, občasno zapirajo predor;– na koncu podravske avtoceste, pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kolona dva kilometra;– na cestah Lesce–Bled, Starod–MP Starod, Seča–Sečovlje ter Padna–Dragonja.Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja (za izstop se čaka uro do dve), Starod, Jelšane, Gruškovje (za izstop se čaka uro in pol, tovorna vozila za vstop v Slovenijo pa šest ur), Zgornji Leskovec in Zavrč.