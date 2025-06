Nori prizori na priljubljeni hrvaški plaži. Bager ruši vse pred seboj, kopalci v šoku

Kopalce na plaži Firule pri Splitu je v četrtek zjutraj pričakal šokanten prizor. Ograjo kavarne je porušil bager, vhod na plažo blokiral star avtomobil. Ob tem je veliko ugibanj, ali so lastniki kavarne blokirali cesto, da bi preprečili nadaljevanje rušenja.

V ozadju rušenja vpliven arhitekt?

Lastniki lokala so prepričani, da je rušenje naročil njihov sosed, lastnik zemljišča in sosednje kavarne, vpliven in znan arhitekt. A ta trdi, da z rušenjem nima nič. Sicer so rušenje prekinili, a kup ruševin je ostal.

Prizor, ki zagotovo ni za plažo, polno turistov, otrok. Vprašanje je, kdo ga bo odstranil, kdaj in na čigave stroške, so ob tem poročali v Dnevniku Nove TV.