Huda vročina v Evropi: pričakujejo 44 stopinj, cena sladoleda poletela

Vročina v večjem delu Evrope vztraja, še posebej v Italiji, kjer se ljudje zatekajo iz mest na obalo ali v hribe, kar se odraža v gneči na cestah. Tudi v Nemčiji je v prihodnjih dneh pričakovati temperature do 40 stopinj Celzija, na Mont Blancu so že nad lediščem. Ohladitve zaenkrat ni na vidiku, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Na Sardiniji so regionalne oblasti izdale opozorilo pred vročino. Temperature naj bi se dvignile tudi do 41 stopinj Celzija, najprej na zahodu, od ponedeljka dalje pa tudi na vzhodu otoka. Tudi ponoči ne bo pod 20 stopinj. Na italijanski celini je še posebej vroče v Firencah. V prihodnjih dneh naj bi temperature vztrajale pri 39 ali 40 stopinjah kar pet zaporednih dni, kar v zgodovini tega mesta ne pomnijo. Nenavadno visoke so tudi temperature morja, na Siciliji so v soboto pogasili 15 gozdnih požarov.

Kot drugod tudi v Italiji vlada ogromno povpraševanje po klimatskih napravah, za okoli 30 odstotkov se je v zadnjih treh letih zvišala cena sladoleda.

Omejevanje porabe vode

V Nemčiji vedno več mest in regij omejuje porabo vode iz rek, jezer in vodnjakov, ljudi pa pozivajo k varčevanju z vodo in požarni varnosti.

V Avstriji se bo v ponedeljek čez dan ogrelo do 34 stopinj Celzija, od četrtka dalje pa še bolj, zato javnost opozarjajo k zaščiti pred soncem.

Oblasti držav na jugu Evrope ljudi že nekaj dni pozivajo k zadrževanju v senci. Na jugu Španije in Portugalske te dni pričakujejo tudi do 43 ali 44 stopinj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poletje v mestu FOTO: Delo UI

Vročinski val je zajel tudi skoraj celotno Francijo. Naraščanje temperatur ne prizanaša niti višje ležečim predelom. Na merilnem mestu Colle Major na Mont Blancu, ki se nahaja na nadmorski višini 4750 metrov, so v soboto opoldne namerili 1,4 stopinje Celzija. Dosedanji rekord so na tem mestu zabeležili avgusta lani, ko je temperatura nad lediščem vztrajala 33 ur.

Prvi vročinski val tega poletja sledi več toplotnim rekordom, vključno z najtoplejšim marcem v Evropi doslej. Po ocenah meteorologov bi lahko vročina vztrajala še več dni. Območje visokega zračnega pritiska naj bi se na prehodu iz junija v julij gibalo naprej proti severu in po ocenah italijanskih vremenoslovcev doseglo celo Škotsko, Norveško in Švedsko.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: