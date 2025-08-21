Nora steklena vila v skalni razpoki ima le eno težavo (FOTO)

Umeščena v pečino in s čudovitim pogledom na Egejsko morje, ki ga je moč občudovati skozi stekleno fasado, je vila Casa Brutale sanjski kraj za počitnikovanje, a tudi za bivanje – mnogi v njej vidijo idealen dom za katerega od nepridipravov iz filmov o Jamesu Bondu. Številne polprozorne in prozorne površine hiše ustvarjajo očarljive svetlobne vzorce v notranjosti. Prozorno je tudi dno bazena na vrhu vile, ki je pravzaprav streha bivališča. Vila je minimalistično opremljena. Jedilna miza iz litega betona je kombinirana z betonskimi klopmi, obloženimi s toplim lesom. Kamin je le za romantiko, saj je hiša zaradi položaja v skali dobro toplotno izolirana. Do morja se spustite po 50 stopnicah, na voljo je tudi dvigalo. Vila ima tri garaže za jeklene konjičke gospodarjev in gostov. Od zunaj je videti, kot bi šlo za zgradbo v obliki kota 90 stopinj, saj je večji del skrit v skali.

Morda bodo gradnjo nekoč omogočile nove tehnologije.

Mojstrovina arhitektov Laertisa Antoniosa Anda Vassiliouja in Pantelisa Kampouropoulosa iz grškega studia OPA velja za enega najdrznejših arhitekturnih dosežkov 21. stoletja in ima le eno težavo – ni še bila zgrajena. Gradnja v skalo bi bila tako zahtevna in draga, da bi cena hiše, če bi jo postavili, narasla do astronomskih višav, poleg tega pa bi ves čas obstajalo tveganje, da bo gradnja poškodovala pečino. Zaradi tega ni bilo mogoče dobiti vseh potrebnih dovoljenj. Vila naj bi sprva stala v Bejrutu v Libanonu, vdelana v goro Faqra. Do zdaj še niso ugotovili, kako bi jo lahko postavili.

Navdih za Caso Brutale je bila vila Casa Malaparte, ki stoji na robu pečine na otoku Capri v Italiji. Nepremičnina, v kateri so leta 1963 posneli film Le Mepris (Prezir) z ​Brigitte Bardot, velja za eno najpomembnejših stavb sodobne italijanske arhitekture.

Od zunaj je viden le majhen del. Fotografiji: Profimedia

Čeprav morda ne bo nikoli resnična, je Casa Brutale svojim snovalcem že prinesla svetovno slavo. Ideja, da bi zgradbo postavili tako, da bi se čim bolj zlila z okoljem, ni nova, vendar se je nihče do zdaj ni lotil na tak način. Casa Brutale je simbol arhitekture, ki premika meje, pa čeprav včasih samo na papirju.