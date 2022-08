Nono dočakal 108 let ob vinu in čokoladi

Hrvaški otok Hvar, ki leži južno od Brača in severno od Korčule ter Pelješca, velja za enega izmed 10 najlepših na svetu. Najdaljši otok na Jadranu je znan tudi kot najtoplejši – z 2718 sončnimi urami na leto. Pohvali se lahko z bogato kulturno dediščino, dolgo in pestro zgodovino, kristalno čistim morjem in neokrnjeno naravo. Ta jadranski biser običajno povezujemo z lepimi plažami, a Hvar je tudi otok izvrstnega vina, kjer je doma nekaj avtohtonih vrst, medtem ko njihovo oljčno olje pobira najprestižnejše svetovne nagrade.

V slikovitem mestecu Jelsa v središču otoka so letos pripravili že tretji festival z vinom, oljčnim oljem in bogato dediščino v glavnih vlogah. Direktorica Turistične skupnosti Jelsa Marija Marjan pravi, da se prebivalci zavedajo pomembnosti svoje kulturne dediščine in proizvodov, ki jih ponujajo domačim in tujim gostom, saj želijo Hvar prikazati v najlepših barvah.

Otok velja za enega izmed 10 najlepših na svetu.

Ko smo že pri barvah, vijolična je značilna za otok, saj je dom sivke in se ponaša s čudovitimi nasadi te vijolične lepotice. Igor Deanović, ki z ženo Prekmurko in njunim sinom goji to mediteransko rastlino v Jelsi, pozna njene številne zdravilne lastnosti in vam jih ob obisku tudi predstavi. Že majhna kapljica sivkinega olja, ki jo razmažemo po koži, uspešno lajša srbečico in pospešuje celjenje ran, destilat pa nam pomaga ohranjati mladostni videz.

Po dvajsetih letih strokovnega usposabljanja na fakultetah, inštitutih in pri vinarjih v Franciji in drugod se je Andro Tomić odločil vrniti na svoj otok, tu prideluje lastna vina.

Otok Hvar je znan predvsem po odličnem vinu iz avtohtonih vrst trte, kot so bogdanuša, prč, darnekuša, plavac mali. Najboljša vina najdete v kleteh Carić, Ventus, Plančić, Tomić, Pavičić in PZ Svirče. Slednja ga pridela največ na celotnem Hvaru – v povprečju kar 350.000 litrov na leto. Eden najbolj znanih vinarjev je, ki je zaščitni znak vinarstva Tomić. Tradicija pri njih sega 150 let v preteklost, kar dokazuje tudi stara trta, ki krasi steno vinske kleti skupaj z zahvalo »trti sorte cibib, ki je našo družino hladila in sladila polnih 150 let«. Njihova legendarna vina, kot je znamka 1991, so dokazala, da se plavac mali lahko kosa s svetovno priznanimi sortami, in prinesel je preporod hvarskega vinarstva. Kot vinar rad pove, so Hvarčani stoletja spretno negovali svojo trto, ji namenjali ves čas in trud, ker sta bila trta in vino, ki sta jim služila kot hrana in zdravilo, zanje edina možnost preživetja. Obiskovalci so najbolj navdušeni nad vinsko kletjo s prostorom za degustacije, narejenim po vzoru Dioklecijanovih kleti iz rimske dobe.

Plavac mali se lahko kosa s svetovno priznanimi sortami in je prerodil hvarsko vinarstvo.

V konobi Nono Toni dobite vsa hvarska vina in oljčna olja.

Navdušujoča je tudi konoba Nono Toni v Vrboski s pogledom na zaliv Vrboska. V ponudbi imajo 85 etiket hvarskega vina in 30 vrst oljčnega olja. Lastnikvam bo razkril življenjsko zgodbo o svojem nonu, ki je dočakal 108 let. Njegov recept? Vsak dan je popil kozarec vina plavac mali in pojedel košček črne čokolade.

Kraljica otoka je gregada.

Obisk otoka pa ne bo popoln brez prave hvarske gregade. To specialiteto postrežejo tudi v restavraciji Bonaca v Vrboski, ki jo voditain. Bonaca slovi po odlični morski hrani, a kraljica ponudbe je prav gregada, ki jo postrežejo v veliki posodi, v njej pa so kosi škarpine in grdobine, dagnje, škampi, kozice in vongole. Popolno kulinarično doživetje na lepi terasi dopolnjuje pogled na zaliv, kjer se bohotijo jambori, v neposredni bližini pa je ACI Marina Vrboska.