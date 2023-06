Nogometni zvezdnik se sooča s hudimi obtožbami

Francoski nogometaš Benjamin Mendy se je v ponedeljek vrnil v sodno dvorano v Združenem kraljestvu, da bi se soočil s ponovnim sojenjem za obtožbe, ki se nanašajo na posilstvo in poskus posilstva, pet mesecev po tem, ko ga je porota oprostila večine drugih obtožb, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Osemindvajsetletni igralec Manchester Cityja Mendy je bil fotografiran, ko je prihajal in zapuščal sodišče Chester Crown Court v severozahodni Angliji, ko se je pripravljal na vnovičen začetek sojenja. Obtožen je posilstva 24-letne ženske oktobra 2020 in poskusa posilstva 29-letne ženske leta 2018. Postopek v njegovem ponovnem sojenju naj bi se začel v torek, ko bo izbrana nova porota.

Senat sedmih moških in štirih žensk je nogometnega branilca po šestmesečnem sojenju oprostil šestih obtožb posilstva in spolnega napada na štiri ženske. Porotniki na njegovem zadnjem sojenju, ki se je končalo januarja, namreč niso izrekli sodbe glede dveh obtožb, ki vključujeta dve različni ženski. Mendy, čigar pogodba z Manchester Cityjem poteče konec tega meseca, je zanikal vse obtožbe proti njemu.

Mendy zanikal, da bi katero koli žensko prisilil v seks

Tožilstvo je neuspešno trdilo, da naj bi bil Mendy »spolni plenilec, ki je zlorabljal ranljive, prestrašene in osamljene žrtve«. Posilil ali spolno zlorabil naj bi mlade ženske na zabavah v svojem luksuznem domu južno od Manchestra. Ženske naj bi mu iskal in pripeljal na dom 41-letni domnevni zvodnik Louis Saha Matturie. Mendy je zanikal, da bi katero koli žensko prisilil v seks, češ da je z ženskami imel zgolj sporazume spolne odnose, saj da naj ne bi bil nevaren za ženske.

Mendy se je pridružil Manchester Cityju iz francoskega kluba Monaco leta 2017. Zanj so v Cityju plačali 61,4 milijona evrov, kar je bil do takrat plačani največji znesek za branilca v zgodovini. Za City je igral 75-krat, vendar je bil njegov čas igranja omejen zaradi poškodb in izgube forme. Ni igral od 15. avgusta 2021, nekaj dni preden je bil prvotno obtožen štirih posilstev in enega spolnega napada. Zadnjega od njegovih desetih nastopov za Francijo je odigral novembra 2019, potem ko je branilec leta 2018 s francosko reprezentanco osvojil svetovno prvenstvo.