Če pod brisalci opazite bankovec za 50 evrov, se ga ne dotikajte! Samo peljite naprej ...

V poletnih mesecih, ko milijoni turistov potujejo po evropskih cestah, so prefinjene tatvine na parkiriščih in počivališčih vse pogostejše. Posebej zahrbtna metoda, zabeležena predvsem v Italiji in Franciji, vključuje puščanje bankovca – najpogosteje bankovca za 50 evrov – na vetrobranskem steklu vozila, tako opozarja money.it.

»Kakor najden« bankovec pod brislaci skriva nevarno past.

Ta taktika ima preprost cilj: zmotiti voznika in ga prisiliti, da izstopi iz avtomobila, pogosto ravno v trenutku, ko motor teče in so ključi ostali v vozilu. V tej sekundi nepazljivosti se tatovi približajo in ukradejo avto ali vrednejše predmete.

Kako poteka prevara?

Prevara najpogosteje poteka takole: voznik opazi bankovec, položen pod brisalce vetrobranskega stekla, in izstopi, da bi ga vzel. V mnogih primerih se izkaže, da je bankovec ponarejen, vendar je bila škodaže storjena – avto so odpeljali ali pa so bili predmeti ukradeni.

Iznajdljivi tatovi uporabljajo posebno metodo za krajo vašega avtomobila.

Policije v Italiji, Franciji, Španiji, Švedski in drugih turističnih državah so že prejele številne prijave tovrstnih prevar in opozarjajo turiste, naj bodo izjemno previdni.

