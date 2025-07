Nočna mora vsakega starša: oče postavljal šotor, petletnik izginil

Okoli tri kilometre daleč od kampa v letoviškem kraju Ventimiglia na severu Italije, kjer je dopustoval s svojo družino, so danes reševalci našli petletnega dečka, ki so ga pogrešali od petka. Predstavnik lokalne gasilske brigade je sporočil, da je otrok, ki je dve noči preživel sam, dobro in že pri svojih starših.

Dečka je na nedostopnem območju na hribu za kampom davi okoli 9. ure našla ekipa civilne zaščite, ki je sodelovala v obsežni iskalni akciji s približno 300 ljudmi.

O najdbi pogrešanega dečka, ki je izginil, medtem ko je oče v kampu postavljal šotor, so takoj obvestili starše. Snidenje je bilo zelo čustveno, mati je dolgo jokala, ko ga je znova objela, je dodal.

Po njegovih besedah so otroka takoj oskrbeli, po zdravniškem pregledu v bolnišnici pa so sporočili, da je v dobrem stanju. Ko so ga našli, je bil miren, je še povedal pokrajinski poveljnik karabinerjev. Poudaril je, da je predvsem pomembno, da je živ in zdrav ter da je vse potekalo dobro.