PRIJAVILA GA JE

Nočna mora pri sosedih: mislila, da je taksistu plačala 150 evrov, a ji je s kartice izginilo desetkrat več

Voznik je ob plačilu s kartico v terminal vnesel dodatno številko in že tako visok znesek je postal astronomski.
Fotografija: Vstopila je v enega od taksijev pri železniški postaji (fotografija je simbolična). FOTO: Sanjin Strukic/pixsell
Odpri galerijo
Vstopila je v enega od taksijev pri železniški postaji (fotografija je simbolična). FOTO: Sanjin Strukic/pixsell

B. K. P.
20.08.2025 ob 11:20
B. K. P.
20.08.2025 ob 11:20

Poslušajte

Čas branja: 2:06 min.

Ponudniki takšnih in drugačnih storitev pogosto poskušajo pretentati in ogoljufati turiste, ki morda ne poznajo jezika, navad in države, ki so se jo odločili obiskati. Skorajda vsako poletje poslušamo zgodbe s Hrvaške, iz Grčije in drugih priljubljenih destinacij, v katerih obupani turisti tarnajo nad dvojnimi cenami v gostinskih obratih, oderuških sobodajalcih, po svoje pa se znajdejo tudi kakšni prevozniki, ki želijo na račun tistih, ki kraja ne poznajo, zaslužiti kakšen evro več.

Na še posebej predrznega taksista je v Zagrebu naletela obiskovalka z Nove Zelandije, ki je za nekaj kilometrov dolgo vožnjo po mestu odštela neverjetnih 1506 evrov! Carol Cowan, ki je morala zaradi astronomskega računa potovanje po Evropi predčasno zaključiti, je pred tem z manjšo skupino turistov obiskala Italijo in Slovenijo, ogledali so si že tudi večji del Hrvaške, potovanje pa bi morala nadaljevati v Srbiji, Bolgariji in Grčiji, a ji je zagrebški taksist pobral skoraj ves denar, ki ga je imela prihranjenega za potovanje.

Carol je seveda moškega, ko je sedla v njegov taksi, vprašala, koliko bo pot stala, in taksist ji je menda zagotovil, da bo dovolj 65 evrov, kolikor je imela pri sebi gotovine. Kartic menda ni sprejemal. To se je Novozelandki zdelo sprejemljivo, niti sanjalo pa se ji ni, da bo končni znesek veliko višji.

V nekaj minutah že 42 evrov

»Z vlakom sem pripela v Zagreb, bilo je vroče, zato se nisem veselila čakanja na tramvaj in nato še vožnje z njim. Ob železniški postaji sem videla stati avtomobile, na enega se je naslanjal moški in me pozdravil v angleščini. Vprašala sem ga, če je taksist, na avtu namreč nisem videla oznake, na kar je odgovoril pritrdilno. Dogovorila sva se za pot in ceno, v avto mi je naložil prtljago, a že po nekaj metrih mi je bilo jasno, da sem storila napako. Po nekaj minutah je taksimeter že kazal 42 evrov, nedolgo za tem, ko smo stali na semaforju, 85, čez nekaj minut se je povzpel na 150 in takrat sem zahtevala, da ustavi in ga spomnila, da imam pri sebi samo 65 evrov gotovine in da si daljše vožnje ne morem privoščiti,« se začetka agonije spominja turistka, ki pravi, da jo je voznik »pomiril«, da bo poklical šefa in uredil, da bo lahko plačala s kartico.

Ko je taksi ustavil, je voznik v terminal vtipkal znesek, Carol iz rok vzel kreditno kartico, jo prislonil k terminalu ter od nje zahteval pin. Nič hudega sluteča ženska je vnesla kodo, izstopila, iz prtljažnika vzela torbe, taksi pa je odbrzel. Šele takrat je dojela, da ni dobila računa. Ure so tekle, ženski pa se je celotna situacija zdela vedno bolj čudna in sumljiva, zato je na bližnjem bankomatu preverila stanje na kartici in skorajda omedlela.

Namesto 150 vtipkal 1506 evrov

»Takrat sem videla, da sem Ivan Madžar Taxi plačala 1506 evrov in ne 150! Taksist je med vnašanjem zneska na hitro pritisnil še šestico, česar nisem niti videla. S pritiskom na eno tipko mi je pobral polovico budžeta, ki sem ga imela za potovanje po Evropi, in ni mi preostalo drugega, kot da naslednji dan odletim domov. Pa tudi sicer nisem več bila razpoložena za potovanje in zabavo. Izkušnja je resnično grozljiva in ne privoščim je nikomur,« je za hrvaške medije povedala obupana Novozelandka.

Zagrebški novinarji so poklicali tudi lastnika omenjene taksi službe in ob njegovem odgovoru obnemeli. »Nisem jaz vozil, bil je kolega, ki v avtu nima terminala za plačilo s karticami, zato sem mu posodil svojega. Nisem gledal, kaj vpisuje, deževalo je, mudilo se je, če je bilo karkoli narobe, naj to preiskuje policija, za zdaj me ni še nihče kontaktiral,« jim je zabrusil Ivan Madžar. A najbrž ga bodo policisti v kratkem res kontaktirali, prav tako pa tudi davčna inšpekcija.

Ko se je vrnila domov, je Carol namreč poklicala hrvaško veleposlaništvo in jih prosila za nasvet, nato pa davčni upravi prijavila, da ji taksist za vožnjo ni izdal računa, preko Interpola pa zadevo prijavila tudi zagrebški policiji. Popotnikom Carol Cowan ob tem svetuje, naj bodo previdni na vsakem koraku, nikoli namreč ne veš, kje te bo kdo poskusil pretentati in ogoljufati. 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Hrvaška taksist Zagreb goljufija

Priporočamo

Slovenija še vedno išče srečnega dobitnika 37 milijonov, Marjeta ima zanj posebno sporočilo
Slovenijo zajele nevihte, Arso prižgal oranžno (FOTO)
Glasbeni svet zavit v črnino, umrl je Andrej Rupnik
Katarina Čas žaluje: Hvala za vso ljubezen in vse najine dogodivščine (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Komentarji:

Priporočamo

Slovenija še vedno išče srečnega dobitnika 37 milijonov, Marjeta ima zanj posebno sporočilo
Slovenijo zajele nevihte, Arso prižgal oranžno (FOTO)
Glasbeni svet zavit v črnino, umrl je Andrej Rupnik
Katarina Čas žaluje: Hvala za vso ljubezen in vse najine dogodivščine (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.