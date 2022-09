Potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin odredil mobilizacijo rezervistov, se je začel množičen eksodus iz države, zaradi česar je začela Finska razmišljati, da bi celo zaprla mejo z Rusijo.

Dolge kolone vozil so se vile tudi proti mejam s Kazahstanom, Gruzijo in Mongolijo, enosmernih letalskih vozovnic iz Rusije pa je zmanjkalo v le nekaj urah. Eden od tistih, ki so se odločili zapustiti domovino, je 27-letni inženir Andrei Alekseev, ki je za CNN povedal, da »noče umreti za ambicije nekoga drugega«, zato je bil kljub zagroženi desetletni zaporni kazni, ki grozi dezerterjem, pripravljen vsaj poskusiti pobegniti.

To mu je na koncu uspelo, kot je dejal, je imel srečo, saj so bili na mejnem prehodu, ki ga je izbral, policisti zelo razumevajoči, na nekem drugem, prek katerega so si želeli pot v Kazahstan utreti njegovi prijatelji, pa menda ni bilo tako in naprej so jih spustili šele po sedemurnem zaslišanju.

Mnogi od tistih, ki so ostali, so se podali na ulice. FOTO: Reuters

Mnogi od tistih, ki so ostali v Rusiji, so se medtem podali na ulice, kjer protestirajo proti mobilizaciji. Policija je v 32 mestih samo v soboto aretirala 742 protestnikov, Putin pa naj bi po nekaterih neuradnih informacijah menda že zapustil prestolnico ter se pred vedno hujšimi protesti skril v svojo počitniško hišo na skrivni lokaciji ob nekem jezeru v regiji Novgorod.

V štirih regijah na vzhodu in jugu Ukrajine še danes in jutri poteka referendum o priključitvi Rusiji, ki sta ga Kijev in Zahod že obsodila in označila za predpripravo na nezakonito priključitev zasedenih ozemelj Rusiji. Da je potek referenduma vsaj sporen, če ne že nezakonit, dokazujejo pričanja domačinov, ki so jih obiskali oboroženi ruski vojaki; tem so morali povedati svojo odločitev in na koncu so vojaki v njihovem imenu izpolnili volilni listič.