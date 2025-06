Noč groze nad Ukrajino: Rusija izstrelila več kot 500 raket in dronov, NATO dvignil lovce

Rusija je v enem največjih zračnih napadov od začetka invazije leta 2022 nad Ukrajino izstrelila več kot 500 raket in brezpilotnih letal, kar je sprožilo izredne ukrepe zavezništva NATO. Po podatkih ukrajinske vojske je bilo v napadu uporabljenih 537 raket in dronov, vključno z 477 brezpilotniki vrste Shahed iranske zasnove, štirimi hipersoničnimi raketami Kinzhal in sedmimi balističnimi raketami Iskander-M ter KN-23.

Ena od glavnih tarč je bilo industrijsko mesto Kremenčuk ob reki Dneper, kjer so eksplozije ponoči obarvale nebo v krvavo rdečo. Napadi so bili usmerjeni tudi proti Zaporožju, Mikolajevu, Donbasu in celo Lvovu na zahodu države.

Junak ukrajinskega neba

Med nočnim napadom je življenje izgubil ukrajinski vojaški pilot podpolkovnik Maksim Ustimenko, ki je s svojim letalom sestrelil sedem sovražnih zračnih tarč, preden je bil tudi sam zadet. Po navedbah ukrajinskih letalskih sil je pilot uporabil vse razpoložljivo orožje na krovu, nato pa skušal poškodovano letalo odpeljati stran od poseljenega območja. A mu ni uspelo pravočasno izskočiti in je umrl v službi domovine. »Umrl je kot junak,« so zapisali v sporočilu ukrajinskih zračnih sil.

Zelenski je 28. junija 2025 v Kijevu gostil odhajajočega poljskega predsednika Andrzeja Dudo pred inavguracijo Nawrockega 6. avgusta. FOTO: Handout Afp

Po navedbah oblasti v Zaporožju je bila v napadu zadeta industrijska obratna stavba, ki je zagorela. V Kremenčuku naj bi bila tarča tudi bivša rafinerija nafte. Posnetki z območja prikazujejo apokaliptične prizore eksplozij in požarov. Tudi v Lvovu so ruske sile skušale zadeti ključno infrastrukturo, vendar naj civilisti in stanovanjske stavbe ne bi bili poškodovani.

NATO na visoki pripravljenosti

Poljsko poveljstvo je potrdilo, da so zaradi intenzivnosti ruskega napada v zračni prostor dvignili letala zveze NATO. »Zaradi napadov Ruske federacije na cilje na ozemlju Ukrajine so poljska in zavezniška letala začela delovati v našem zračnem prostoru,« je zapisano v izjavi. Poveljnik operativnih sil je aktiviral vse razpoložljive enote, vključno z zemeljsko zračno obrambo in radarskimi sistemi, ki so dosegli najvišjo raven pripravljenosti. Ukrepi so usmerjeni v zaščito območij ob ukrajinski meji.

Večnadstropna stanovanjska stavba, poškodovana po napadu ruskega brezpilotnega letala v Odesi 28. junija 2025. FOTO: Oleksandr Gimanov Afp

Ukrajinska stran trdi, da so sestrelili kar 475 od 537 izstreljenih raket in brezpilotnikov, kar bi pomenilo izjemno visoko uspešnost zračne obrambe. Po besedah vojaških analitikov je to najobsežnejši zračni napad od začetka ruske invazije in kaže na intenziviranje ruskih prizadevanj na vseh frontah, medtem ko ukrajinski piloti, kot je bil Ustimenko, ostajajo ključni branik neba nad Evropo.

