Nobelovo nagrado za mir letos prejme Svetovni program za hrano (WFP), je danes v Oslu sporočil norveški Nobelov odbor. Mednarodna organizacija iz sistema Združenih narodov nagrado prejme za prizadevanja za boj proti lakoti, za prispevek pri izboljšanju pogojev za mir na konfliktnih območjih ter za prizadevanja preprečiti uporabo lakote kot orožja.



Kot je v utemeljitvi poudarila predsednica Nobelovega odbora Berit Reiss-Andersen, je Svetovni program za hrano največja humanitarna organizacija, ki se ukvarja z vprašanjem lakote in spodbuja varnost hrane. Lani je WFP zagotovil pomoč skoraj stotim milijonom ljudi v 88 državah, ki so žrtve lakote in pomanjkanja varnosti hrane.



Reiss-Andersenova je še opozorila, da se trendi lakote v zadnjih letih slabšajo. »Leta 2019 je zaradi akutne lakote v svetu trpelo 135 milijonov ljudi, kar je največ v več letih. Najbolj se je to število povečalo zaradi vojn in oboroženih konfliktov,« je poudarila.



Opozorila je še, da je pandemija koronavirusne bolezni pripomogla k naraščanju števila žrtev lakote v svetu. V državah, kot so Jemen, DR Kongo, Nigerija, Južni Sudan in Burkina Faso, se je zaradi kombinacije oboroženega konflikta in pandemije število ljudi, ki živijo na robu lakote, dramatično povečalo.