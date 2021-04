NLP-ji spremljali ameriške rušilce

Roje predmetov je s posebno elektronsko opremo med drugim zaznal rušilec USS Kidd. FOTO: U.s. Navy/wikipedia

Roji neznanih letečih predmetov oziroma neugotovljeni pojavi v zraku, kot jim po novem tudi pravijo, so leta 2019 več dni sledili rušilcem ameriške vojne mornarice ob kalifornijski obali, natančneje v bližini otoka San Clemente, kjer je veliko mornariško oporišče. Med najbolj izpostavljenimi so bili rušilci, ki so bili takrat od kalifornijske obale oddaljeni 160 kilometrov, v določenih trenutkih je ladje z veliko hitrostjo obletavalo tudi do šest tovrstnih predmetov.Mornarji, ki so bili na krovu, pravijo, da so v sicer slabši vidljivosti opazili več teh nenavadnih letečih predmetov, ki so pobliskavali z rdečimi in belimi lučmi, njihova oblika pa je bila podobna bombončkom. Preiskave teh nenavadnih pojavov so se lotili strokovnjaki vojne mornarice in celo zveznega preiskovalnega urada, a ljudem se o tem niti sanjalo ni, saj je obveščevalna agencija vojne mornarice večino informacij javnosti prikrila.Kot navajajo ladijski dnevniki z več rušilcev, so se omenjeni leteči predmeti gibali s hitrostjo okrog 70 kilometrov na uro in prepotovali vsaj 160 kilometrov, česar komercialna brezpilotna letala niso sposobna. Roje letečih predmetov je s posebno elektronsko opremo med drugim zaznal rušilec USS Kidd. Vpis v ladijski dnevnik razkriva, da se je drama začela 14. julija 2019 okrog 22. ure.Sprva je bilo videti dva leteča predmeta in osebje na krovu, ki je upravljalo omenjeno elektronsko opremo, sicer znano tudi kot Snoopie, je nemudoma začelo ugotavljati, kaj se dogaja. Kontaktirali so ladjo USS Rafael Peralta, ki je prav tako nemudoma aktivirala svojo obveščevalno ekipo in nedolgo za tem so nad delom palube s helipadom opazili lebdeti belo luč. Tam je ostala približno uro in pol, česar plovila, ki jih poznamo, ne bi bila zmožna. Kmalu so nenavadne luči opazile še posadke na drugih rušilcih.Ladijski dnevnik na krovu USS Russel navaja, da so ti leteči predmeti rojili, se spuščali in dvigovali na višini med 200 in 300 metri ter se gibali v različnih smereh. A niso jih videli samo pripadniki mornarice, šest so jih opazili tudi ljudje na turistični križarki Carnival Imagination, ki je takrat ravno plula v bližini. Posadke so zatrjevale, da so predmete videli s prostim očesom, niso pa si enotni glede njihove oblike. Posadka rušilca USS Russell denimo navaja, da je videla predmet v obliki piramide, posadka USS Omaha, de je bil kroglast in da se je potopil v morje ter nato izginil. Iskanje morebitnih razbitin ni bilo uspešno. Drugi opazovalci so obliko predmetov opisali kot podolgovate, zaobljene, podobne kovinskim balonom.Nedavno je predstavnica Pentagonapotrdila, da je to, kar je posnelo osebje omenjenih ladij, resnično, da pa zadevo še proučujejo.