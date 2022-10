Njihovo opozorilo ni zaleglo: ledene gore je preživela, uničil jo je torpedo

Usodnega aprilskega dne 1912 je Mesaba opozorila mogočni Titanik, da severni Atlantik skriva ledene pasti: njihovo opozorilo ni doseglo glavnega kontrolnega centra plovila, to je nekaj ur pozneje trčilo v ledeno goro in se potopilo.

Plula do 1918.

Vsi poznajo tragično zgodbo veličastnega parnika, katerega usoda se je zapisala v zgodovino med prvo plovbo, ladja pa buri domišljijo navadnih smrtnikov in filmarjev še danes.

Titanik je prvo plovbo končal na dnu Atlantskega oceana. FOTO: Wikipedija

V pomorski tragediji, ki bi jo bilo mogoče preprečiti, je umrlo 1500 ljudi, za katere ni bilo prostora na že tako maloštevilnih reševalnih čolnih, v desetletjih, ki so sledila, pa so po svetu krožile tudi zgodbe o premožnih in vplivnežih, ki so si privoščili drago vozovnico in si tako hoteli še utrditi slavo in moč, o požrtnem ladjarju, ki se je želel uvrstiti na naslovnice časopisov, pa bogatunih, ki so se na zgodovinsko pot odpravili z ljubicami.

Veliko manj pa se je javnost zanimala za trgovski parnik, ki je dobronamerno opozoril potniško ladjo na nevarnost, a naletel na gluha ušesa. Mesaba, ki se je uspešno ognila ledenim pastem, je nato plula še šest let, vse do 1918., dokler je ni torpedirala nemška podmornica in ubila 20 članov posadke s kapitanom vred.

Ladja je izginila za več kot stoletje, nedavno pa jo je znanstvenikom uspelo odkriti, in sicer z večžarčnim sonarjem, ki deluje prek zvočnih valov. V Irskem morju, kjer je kar 273 razbitin na površini, veliki kot Slovenija, kot podaja primerjavo ameriški CNN, so jo uspešno locirali in jo tudi identificirali, so zadovoljni strokovnjaki z britanskih univerz Bangor in Bournemouth.

273 razbitin je na površini velikosti Slovenije.

Večžarčna sonarna tehnika, ki so jo razvijali vrsto let, je prelomnica v morski arheologiji; omogoča vpogled v razbitine, ki so potapljačem nevidne s prosim očesom. Nova metoda je kakor ultrazvok v nosečnosti, pojasnjujejo znanstveniki, ki so uspešno identificirali tudi do 25 razbitin na dan, s svojimi spoznanji pa bodo, tako so prepričani, zapolnili številne vrzeli v proučevanju zgodovine.