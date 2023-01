Njeni prijatelji protestirali, a drug za drugim izginjajo. Zdaj je izginila še ona ...

Kitajska je trenutno v primežu ogromnega skoka okužb zaradi koronavirusa, a njeni državljani preživljajo pekel tudi zaradi ukrepov policijske države.

Kitajska je uradno sicer priznala, da je zaradi okužbe s koronavirusom samo decembra umrlo 60.000 ljudi, mednarodna skupnost pa se boji, da je številka še veliko večja.

Potem je izginila tudi ona ...

26-letnica iz Pekinga, ki se je udeležila nedavnih protestov proti ukrepom zaradi covida-19, se je odločila javno spregovoriti, saj njeni prijatelji, ki so prav tako protestirali, drug za drugim izginjajo.

Izkazalo se je, da so jih na policijo odpeljali v strogi tajnosti in da se je za njimi izgubila vsaka sled.

»Medtem ko sem snemala ta video, so bili štirje moji prijatelji ugrabljeni,« je povedala 26-letnica, poroča CNN.

Nedavno je diplomirala in dela kot knjižna urednica v založbi. Bila je ena od udeleženk protestov proti covid ukrepom, ki so potekali po vsej državi zaradi kitajske politike ničelne tolerance do koronavirusa, ki je bila medtem odpravljena. Še pred izginotjem je povedala, da je večina njenih prijateljev pridržanih, zato se boji, da bi lahko bila naslednja ona.

CNN navaja, da sta bili dve pridržani osebi izpuščeni po plačilu varščine le nekaj dni pred kitajskim novim letom. A ko gre za druge pridržane protestnike, nihče ne ve, niti njihove družine, kaj se dogaja z njimi.