Njegovo visočanstvo George Lucas bo prvič stopil med oboževalce

V kalifornijskem San Diegu v ZDA te dni poteka t. i. Comic-Con, konvencija ljubiteljev fantazije in znanstvene fantastike (kakršen je pri nas dogodek Na meji nevidnega). Začel se je v četrtek, ko so bojevniki, princese, pirati, čarovniki in vsi mogoči liki preplavili ulice – letos z ogromnimi pričakovanji, saj si mnogi oboževalci želijo prvič doživeti obisk Georgea Lucasa na dogodku. Ustvarjalec franšiz Vojne zvezd in Indiana Jones med njimi namreč velja za manjše božanstvo.

»Na to sem čakala celo leto,« je za AFP povedala 17-letna Samantha, oblečena kot rožnata Dino Ranger. »To je za nas kot božič!« je dodala mladenka, ki je pripotovala s Floride posebej zato, da bi si ogledala okrogle mize za seriji Miraculous in Hotel Hazbin. Drugi so komaj čakali, da vstopijo in začnejo nakupovati.

Za ljubitelje sveta fantastike je to kot božič. FOTO: Mike Blake/Reuters

Comic-Con je začel organizirati dogodke v San Diegu leta 1970 kot umirjeno in precej nišno srečanje t. i. geekov, nato se je razvil v vsakoletno zbirališče 130.000 ljudi, željnih zgodb iz zakulisja hollywoodskih zvezdnikov in režiserjev, ki predstavljajo svoje najnovejše projekte. Legendarni režiser Lucas se kljub globoko ukoreninjeni kulturi Comic-Cona v že omenjenih franšizah dogodka še nikoli ni udeležil. Zadnji dan, na nedeljski okrogli mizi, ki jo bo vodila, bo s kultnim mehiškim režiserjemin oskarjevskim nagrajencem, ki že desetletja oblikuje ikonični svet Vojne zvezd, razpravljal o Muzeju pripovedne umetnosti. Muzej, ki ga bodo odprli prihodnje leto v Los Angelesu, bo gostil Lucasov arhiv.

»Pred skoraj petimi desetletji je Vojna zvezd doživela eno svojih prvih javnih predstavitev prav na našem sejmu,« je za AFP povedal David Glanzer, direktor za komuniciranje in strategijo Comic-Cona. »Zdaj je tukaj gospod Lucas … To je trenutek, ko se krog sklene. Njegova življenjska predanost vizualnemu pripovedovanju in ustvarjanju različnih svetov je pustila močan pečat v naši skupnosti.«