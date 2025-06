Nizozemski kralj sprejel odstop premierja Schoofa, ki meni, da je bil padec vlade nepotreben

Nizozemski kralj Viljem Aleksander je danes sprejel odstop predsednika vlade Dicka Schoofa, ki se je zanj odločil po tem, ko je skrajno desna Stranka za svobodo (PVV) zapustila vladajočo koalicijo. Schoof je medtem zaprosil za parlamentarno podporo pri vprašanjih varnosti in obrambe. Zavzel se je tudi za nadaljnjo podporo Ukrajini.

»Navsezadnje se življenje na Nizozemskem in v tujini nadaljuje in treba je sprejeti odločitve, ki jih ni mogoče preložiti. Mislim, da te zadevajo notranjo in mednarodno varnost, vključno s podporo Ukrajini in vsem, kar moramo storiti za obrambo,« je Schoof po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal med razpravo v parlamentu.

Po njegovem mnenju je bil padec vlade nepotreben. »Soočamo se z velikimi izzivi na nacionalni in mednarodni ravni in bolj kot kdaj koli prej je potrebna odločnost,« je dodal. Medtem ko so člani vlade iz vrst PVV zapustili koalicijo, bodo Schoof in ostali opravljali tekoče posle do nastopa nove vlade.

Predčasne volitve

Predčasne volitve na Nizozemskem bodo predvidoma potekale oktobra ali novembra.

Nizozemska vlada je sicer razpadla le nekaj tednov pred ključnim vrhom zveze Nato v Haagu. FOTO: Remko De Waal Afp

Vodja PVV Geert Wilders je v torek sporočil, da njegova stranka zapušča vladajočo koalicijo zaradi spora v zvezi z ukrepi glede priseljevanja. Z odhodom PVV je koalicija izgubila večino v parlamentu. PVV ima namreč s 37 poslanci največ sedežev v 150-članskem parlamentu, vladajoča koalicija, ki se znova sooča z notranjimi trenji, pa brez te stranke zaseda le 51 poslanskih mest.

V preostalih treh koalicijskih strankah, desnosredinski Ljudski stranki za svobodo in demokracijo (VVD), konservativni Novi družbeni pogodbi (NSC) in populističnem Gibanju kmetov in državljanov (BBB), so bili do umika PVV iz vlade kritični.

Nizozemska vlada je sicer razpadla le nekaj tednov pred ključnim vrhom zveze Nato v Haagu, na katerem naj bi zaveznice znatno povečale izdatke za obrambo.