Nizozemec tako napovedal potres v Turčiji

Le malokdo res verjame v napovedovanje prihodnosti, veliko več je takih, ki imajo tovrstne poglede za izmišljene, vsi pa postanemo vsaj radovedni, če ne drugega, ko izvemo za nenavaden slučaj, kot ga bomo opisali zdaj.

Kot piše portal Slobodna Dalmacija, se je tokrat ena izmed takih napovedi žal izkazala za resnično.

Frank Hoogerbeets iz Harlema na Nizozemskem je namreč 3. 2. ob 13:03 na twitterju objavil, da bo Turčijo, predvsem njen osrednji in južni del blizu Sirije, Jordana in Libanona, kmalu prizadel potres. Če smo natančni, je zapisal prej ali slej bo to območje stresel potres stopnje 7,5.

Kar je Hoogerbeets predvidel, se je na žalost uresničilo zelo kmalu po njegovem zapisu. Turčijo in Sirijo je zadelo z magnitudo 7,8. Več o uničujočem potresu, v katerem je po zadnjih informacijah umrlo več kot 4300 ljudi, še najmanj 19.000 pa je bilo ranjenih.

Še danes iz ruševin rešujejo ljudi, po 22 urah jim je uspelo živega rešiti 3.letnega otroka.

Hoogerbeets je na twitterju po tragediji objavil naslednji zapis: »moje srce je z vsemi tistimi, ki so bili v tej katastrofi ranjeni. To je zelo podoba situacija kot leta 115 in 526, ko so se na tem območju zgodili podobno uničujoči potresi.« Obrazložil je še, da je potres predvidel po gibanju planeta.