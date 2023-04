Niti najbolj peklenski um se ne bi spomnil tega: Putin šel korak dlje (VIDEO)

V preiskavi javnih televizij Danske, Norveške, Švedske in Finske trdijo, da ima Rusija v Severnem morju floto ladij, maskiranih v ribiške in raziskovalne ladje.

Opremljene naj bi bile z instrumenti za podvodni nadzor, kar jim omogoča zbiranje informacij o lokacijah za izvedbo potencialnih sabotaž.

Imajo opremo za pomorski nadzor in zemljevide ključnih točk za morebitno sabotažo, navaja BBC, ki poroča, da so britanski uradniki seznanjeni s takšnimi plovili v bližini britanskih voda.

Danski protiobveščevalni agent tako meni, da so sabotažni načrti priprava na popoln spopad z Zahodom, norveški obveščevalci pa trdijo, da se program upravlja neposredno iz Moskve in je za Rusijo zelo pomemben.

Televizijske postaje trdijo, da so prestregle ruske komunikacije o tako imenovanih »ladjami duhov« v severnih vodah, ki so potem izklopile svoje oddajnike, da ne bi razkrile svoje lokacije.

Poročilo se osredotoča na rusko ladjo Admiral Vladimirski, ki je uradno oceanografsko podvodno raziskovalno plovilo. Nordijske države trdijo, da gre pravzaprav za rusko vohunsko ladjo.

Ta ladja se je približevala vetrnim elektrarnam na morju in ko se ji je novinar na manjši ladji približal, ga je pričakal zamaskiranec s puško. Ladjo so lani videli tudi blizu škotske obale. Februarja pa so nizozemski obveščevalci izdali opozorilo o nenavadni dejavnosti, ki bi lahko kazala na priprave na sabotažo pomorske infrastrukture, povezano s prisotnostjo omenjene ruske ladje.