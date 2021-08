Nista jih pokončala ne požar ne spolni apetit

Podvrsto so uradno priznali šele pred osmimi leti, na seznam ogroženih pa so se uvrstile zaradi izjemno izčrpavajočih sezon množičnega parjenja. A kot kaže, so miši vrečarice mnogo bolj trdožive, premagale so celo uničujoče posledice strahotnih požarov v Avstraliji leta 2019, ko so ognjeni zublji odnesli tudi enega od njihovih habitatov.



V nacionalnem parku Bulburin na vzhodu Avstralije je pogorel eden od njihovih treh znanih habitatov, a znanstveniki so več kot zadovoljni, da so našli še 21 preživelih primerkov živali, kar pomeni, da se je podvrsta ohranila in da zanjo še obstaja upanje. Ta podvrsta miši vrečaric, ki imajo sivo dlako, se hrani predvsem z žuželkami in pajki, pojasnjujejo z univerze v Queenslandu, njihova posebnost pa je zelo intenzivno parjenje. To je namreč zanje tako zelo naporno, da samci običajno poginejo po manj kot letu dni zaradi posledic dvotedenske sezone parjenja, ki ga zaznamujejo nenormalno velika moda in nenasiten spolni apetit, samice pa redko dočakajo tretjo sezono. Samci proizvajajo zelo visoke vrednosti testosterona, kar pa onemogoča zaustavitev izločanja stresnega hormona kortizol, kar živali nazadnje zastrupi. Odpadati jim začne dlaka, oslepijo in pojavijo se notranje krvavitve, a samci menda še v zadnjih izdihljajih opotekaje iščejo samice, s katerimi bi se parili. Do smrti.



Podvrste pa ne ogrožajo le neverjetna spolna sla in požari, pojasnjujejo znanstveniki. Miši vrečarice so pogosto plen številnih mačk, zaradi intenzivne živinoreje pa jim zmanjkuje podrasti; njihov življenjski prostor se krči, tudi hrane je zanje vse manj.

