Niso jih cepili zaradi koronavirusa

Britanski zdravniki opozarjajo, da je ogromno otrok zaradi izolacije moralo izpustiti cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Imunizacija se je samo v prvih treh tednih izolacije zmanjšala za kar 20 odstotkov, svarijo angleški strokovnjaki za javno zdravje in opozarjajo še, da je treba zamujeno nujno in čim hitreje nadoknaditi, sicer Otočane čaka velika težava.»Če otroci izpuščenega odmerka cepiva za omenjene bolezni ne prejmejo čim prej, bomo priča izbruhu ošpic, ki bo veliko hujši od epidemije novega koronavirusa,« je dejal predsednik nadzornega odbora britanskih pediatrov, ki je sicer presenečen, da starši otrok niso pripeljali na cepljenje.»Bolnišnice nikdar niso bile prezasedene ali zdravniki preobremenjeni. Za cepljenje bi si vzeli čas, saj se zavedamo, kako pomembno je, a nihče ni prišel. Krivde za to ne pripisujem samo staršem, družinski zdravniki bi morali svoje delo v tem primeru bolje opraviti ter ljudem zagotoviti, da je povsem varno priti na cepljenje, a tega ni bilo,« pravi Ladhani, ki ga skrbi tudi za starejše otroke, ki bi morali v času pandemije prejeti cepivo proti meningitisu in virusu HPV.»Ta cepiva ne ščitijo le otrok, ščitijo celotno populacijo. Če precepljenost pade, bomo v velikih težavah,« je še poudaril Ladhani, ki je okrcal vlado, da je ljudi preveč prestrašila, ko jih je ob začetku pandemije pozvala, naj ostanejo doma: »To je storila, da ne bi po nepotrebnem obremenjevali zdravstvenega sistema, a mnogo ljudi je to razumelo, da se sploh ne smejo prikazati v zdravstvenih ustanovah. To je povsem napačno in storjena je bila velika škoda.«