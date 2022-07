NLP: niso bile gosi niti letala (FOTO)

Ameriški pilot Kenneth Arnold je sprožil pravo medijsko evforijo, ko je 24. junija 1947 na nebu opazil formacijo devetih bleščečih predmetov, ki so s hitrostjo 1900 kilometrov na uro leteli mimo gore Mt. Rainier. V anale se je dogodek zapisal kot prvo opaženje neznanih letečih predmetov v moderni zgodovini, sledilo pa mu jih je seveda ogromno. Arnoldov opis teh skrivnostnih letečih predmetov je vodil tudi do imena leteči krožnik, kar je postalo priljubljeno ime za neznane leteče predmete.

Mislil, da je jata gosi

Omenjenega dne je Arnold letel iz kraja Chehalis v zvezni državi Washington do Yakime. Nebo je bilo popolnoma jasno in pihal je rahel vetrič. Nekaj minut pred 15. uro, ko je bil na višini 2800 metrov, pa je opazil serijo bliskov, kot bi se od ogledala odbijala svetloba. Misleč, da se je nevarno približal drugemu letalu, je pozorno pogledal naokoli, a drugega kot potniškega letala DC-4, ki je potovalo okrog 25 kilometrov za njim, ni videl. Prvemu blisku je nato sledila še serija podobnih, od njega so bili oddaljeni 40 kilometrov. Ker so bili drug za drugim, je Arnold pomislil, da gre za jato gosi, a je idejo kmalu opustil, saj so bile svetleče reči veliko previsoko, tudi presvetle so bile. Njegova naslednja misel je bila nova vrsta reaktivnega letala, a ker na plovilih ni opazil repov, je tudi to možnost izključil.

Zgodilo se je v zvezni državi Washington, v bližini gore Mt. Rainier. FOTO: Mulika82, Getty Images

Predmeti so se hitro približali gori Mt. Rainier in leteli mimo Arnolda, ki je lahko ob tem videl, da so temni, bliske svetlobe so oddajali le občasno, premikali pa so se neenakomerno. Bili so tanki in ploščati ter skoraj nevidni. Pozneje jih je opisal kot predmete konveksne oblike, eden od njih pa je imel obliko polmeseca. Nekaj let po dogodku se je Arnold spominjal, da je bilo njihovo gibanje podobno krožniku, ki bi ga vrgli v vodo. Na podlagi izkušenj iz opazovanja in poznavanja letalstva je ocenil, da so predmeti večji kot potniško letalo DC-4, torej daljši od 30 metrov, bili pa naj bi v geometrični formaciji, ki se je v razdaljo raztezala približno osem kilometrov. Valovali so z ene strani na drugo in se vrteli, ko je izmeril njihovo hitrost, pa se je izkazalo, da potujejo trikrat hitreje od takratnega najhitrejšega vojaškega letala.

Nenavadne predmete so opazili tudi s tal. FOTO: Mike Blake, Reuters

Arnold je v Yakimi pristal ob 16. uri in seveda vsem začel pripovedovati o osupljivem dogodku, ki ga je opisal tudi v poročilu za obveščevalno službo AAF. Naslednji dan so novinarji med pogovorom z njim ugotovili, da imajo opravka z resnim in uglednim poslovnežem ter izkušenim pilotom, ki je bil pozoren in natančen opazovalec, to pa je nanje napravilo globok vtis.

Ni bil edini

Arnoldovo opažanje je delno potrdil še rudar Fred Johnson, ki je pisal obveščevalni službi AAF, da je istega dne in v približno istem času kot Arnold tudi sam skozi mali teleskop videl šest predmetov podolgovatih in okroglih oblik, za katere je dobil občutek, da so mu motili kompas. Pozneje je prišlo na dan še poročilo I. G. Berniera iz kraja Richland v zvezni državi Washington, ki je pol ure pred Arnoldom videl tri hitro gibajoče se predmete. Omenjeni pa niso bili edini, tistega dne je vsaj 16 ljudi na območju zvezne države Washington opazilo nenavadne svetlikajoče se leteče predmete. Kaj so bili, ostaja skrivnost.