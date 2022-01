Niso bile čarovnice, ampak ženske, zato so jih pomilostili

Za rehabilitacijo žrtev čarovništva so se doslej med drugim zavzeli na Škotskem, Norveškem in v Švici, zdaj se jim pridružujejo še v Kataloniji. Tamkajšnji parlament je po manifestu, ki ga je podpisalo več kot 100 uglednih evropskih zgodovinarjev, naslovljen Niso bile čarovnice, ampak ženske, uradno pomilostil več kot 700 žensk, ki so bile med 15. in 18. stoletjem mučene in ubite zaradi čarovništva, poslanci pa so sklep o rehabilitaciji sprejeli z veliko večino.

Kot piše zgodovina, je bila Katalonija ena prvih regij v Evropi, ki so izvajale lov na čarovnice, in tudi ena najokrutnejših; prvi evropski zakon proti čarovništvu so sprejeli leta 1424 prav v Lleidi, mestu na zahodu Katalonije. Po nekaterih ocenah so med letoma 1580 in 1630 po Evropi zaradi čarovništva usmrtili okrog 50.000 ljudi, od teh približno 80 odstotkov žensk; medtem ko so jih v večini držav sežigali na grmadi, so jih v Kataloniji obešali, povedo zgodovinarji, ki še pojasnjujejo, da so bile čarovnice največkrat krive nenadnih smrti otrok, slabe letine ali naravnih nesreč, v resnici pa je šlo za nadarjene in napredne ženske, ki so se največkrat ukvarjale z medicino, ali pa svobodno misleče in finančno neodvisne (ter zato sumljive) posameznice.

Zaradi okrutnega mučenja so dejanja priznale.

Zaradi grozljivih metod mučenja so obtoženke dejanje običajno hitro priznale, kar pa je bilo v čarovniških postopkih zadosten dokaz za obsodbo.

Katalonski predsednik Pere Aragonès je lov na čarovnice označil za institucionaliziran femicid, pojavile pa so se tudi pobude, da bi po usmrčenih ženskah poimenovali ulice ter trge in tako počastili spomin nanje. Prvi čarovniški proces na današnjem območju Slovenije je potekal leta 1427 proti Veroniki Deseniški.