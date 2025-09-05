»Nisem bedak, da bi zapravljal čas na Bledu,« je Vučićevo sporočilo iz Pekinga (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danes izjavil, da se je na Kitajskem pogovarjal z 11 ali 12 svetovnimi voditelji ter da sta srečanje v Pekingu in Blejski strateški forum neprimerljiva – kot angleška nogometna »Premier liga« in »Beograjska liga«.

»Nisem bedak, da bi zapravljal čas na Bledu,« je sporočil Vučić.

Ocenil je, da je predsednik vlade Srbije Đuro Macut pravilno ravnal, ker se foruma ni udeležil. »Oni so povabili svoje 'blokatorje', naj pridejo na Bled. Naj se z njimi pogovarjajo o strateških stvareh, saj bodo 'blokatorji' jutri prevzeli oblast v Srbiji. To zgodbo poslušam že 13–14 let,« je dejal Vučić.

Dodal je, da pogovora s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem ne more primerjati s pogovori s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ali slovaškim premierjem Robertom Ficom. Novinarjem je povedal, da se je pogovarjal tudi s predsednikom Azerbajdžana Ilhamom Alijevim.

»Realno je, da bo jutrišnji sestanek s Xi-jem trajal okoli pol ure,« je napovedal Vučić in dodal, da bo ob besedah hvaležnosti in spoštovanja do Kitajske skušal izpogajati nove investicije. Izpostavil je, da lahko s Xi-jem vedno opravi dvostransko srečanje.

»Države iz regije lahko le sanjajo, da bi Xija videle na razglednici. Kdaj je aktualni kitajski predsednik obiskal katerokoli državo v regiji?« je vprašal Vučić.

Beograd kritičen do Ljubljane glede Blejskega strateškega foruma

Srbsko zunanje ministrstvo je bilo kritično do navedb slovenskega zunanjega ministrstva za portal N1 Slovenija, da srbski predsednik Aleksandar Vučić in premier Đuro Macut nista dobila vabil na Blejski strateški forum (BSF). Obenem so zanikali neuradne informacije N1, da naj bi Vučić sicer zaprosil za vabilo.

»Presenečeni smo nad odzivom, ki ga je slovensko zunanje ministrstvo poslalo določenim medijem in s tem prispevalo k širjenju zlonamernih dezinformacij,« so sporočili iz Beograda.

Po njihovem mnenju takšen pristop pošilja napačno sporočilo, ki ni v skladu s partnerstvom in prijateljskimi odnosi med državama, obenem pa ustvarja vtis posrednega vmešavanja v notranjepolitično razpravo v Srbiji.

»Vsak poskus, da se udeležba Srbije na tem regionalnem srečanju zmanjša, relativizira ali predstavi v nasprotju z dejstvi, meče senco na verodostojnost samega foruma,« so dodali. Trditve, da je Vučić zaprosil za vabilo, so označili za »napačne in neprimerne«.

Na BSF je Srbijo sicer zastopal zunanji minister Marko Đurić, kar je ministrstvo v Beogradu posebej poudarilo v sporočilu za javnost.

»Vojska mora biti odvračilni faktor«

»Vojska mora biti sila, ki odvrača napadalce,« je dejal Vučić in napovedal, da bo na vojaški paradi v Beogradu mogoče videti marsikaj novega. Dodal je: »Vojska Srbije je danes jamstvo proti vsakemu agresorju. Priština, Tirana in Zagreb niso po naključju oblikovali svoje vojaške zveze – niso je zaradi Madžarske, Avstrije ali Slovenije, ampak zaradi Srbije. Zato moramo biti dovolj močni, da jih odvrnemo. Mi pa nikogar ne bomo napadali.«

Poudaril je, da zaradi parade pričakuje kritike iz regije, hrvaški mediji pa bodo pisali: »Vučić ropota z orožjem« in »Komu Vučić grozi«.

V Pekingu se je srbska delegacija po njegovih besedah sestala tudi s predstavniki 11 podjetij iz različnih panog, med drugim z vojaškimi podjetji in družbami, ki razvijajo umetno inteligenco za zdravstvo in izobraževanje.