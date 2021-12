Nimamo neomejeno časa: kdaj bo Sonce eksplodiralo?

Sonce z astronomskega vidika nikakor ni posebna zvezda, kar je za nas pravzaprav dobro: dovolj je veliko, da nas greje, pa vendar gori dovolj počasi, da se na okoliških planetih lahko razvija življenje. Trenutno je v najboljših letih, je za LiveScience povedala Paola Testa, astrofizičarka na raziskovalnem inštitutu Smithsonian Astrophysical Observatory. »Sonce je staro nekaj manj kot pet milijard let. To bi pomenilo, da je približno srednjih let, saj naj bi dočakalo približno 10 milijard let.«

Kako Sonce raste?

V prvi fazi, v kateri je zdaj Sonce, za delovanje iz jedra črpa vodik. Večja je zvezda, hitreje kuri svoje gorivo. Ko bo zgorela večina vodika v jedru, bo to postalo nestabilno in manjše, hkrati se bodo zunanji deli Sonca začeli širiti, ob ohlajanju pa se bo njegova svetloba premikala proti rdečemu delu spektra. Sonce bo pogoltnilo Merkur in Venero, naraščajoči vetrovi pa bodo z Zemlje odpihnili atmosfero.

Kuhani in pečeni bomo čez približno milijardo let in pol

Če bo kakšna oblika življenja preživela 10-odstotno povečanje Sonca, ki naj bi v milijardi let in pol izsušilo oceane na Zemlji, bo težko preživeti sunek Sončevega vetra in zagotovo ne bomo preživeli, ko bo približno čez nekaj milijonov let Sonce naraslo celo tako, da bo pogoltnilo Zemljo.

Sonce bo eksplodiralo

Po eksploziji bo ostala le čudovita plazemska meglica, od Sonca pa le njegovo mrtvo telo – gosta snov v velikosti Zemlje. Meglica bo vidna le 10.000 let, a bela velikanka bo še dolgo sijala, čeprav ne bo proizvajala energije. Ko se bo ohladila, se bo snov začela kristalizirati, in spremenila se bo v črno pritlikavko.