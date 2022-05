Nikoli dovolj: šerpa še 26. na vrh (FOTO)

Rekordnih 25. vzponov mu ni zadostovalo, Kami Rita je znova presegel samega sebe, se spet najedel zarečenega kruha in še enkrat stopil na streho sveta. Nepalski Šerpa, ki je lani naznanjal upokojitev, potem ko mu ni uspel še drugi vzpon v pičlih nekaj dneh na goro Everest, se je znova povzpel na 8848 visok vrh skupaj s še desetimi Šerpami.

Lani hotel dvakrat na vrh

Odprava je krenila po tradicionalni poti po jugovzhodnem grebenu, ki je še vedno najbolj priljubljena med plezalci. Plezalno pot sta leta 1953 uvedla Novozelandec sir Edmund Hillary in nepalski Šerpa Tenzing Norgay, pri srcu pa je tudi Kamiju, ki se je pred dnevi utrdil na prestolu z največ vzponi.

Skupno je bil 38-krat na osemtisočakih. FOTO: Paperkites/Getty Images

Kot poudarja, je plezanje njegovo poslanstvo, dolžnost do naroda, saj so vodniki ključni za turistični sektor v državi; izkušeni Kami Rita sicer dela za ameriško podjetje, ki organizira odprave, s preostalimi Šerpami pa določa poti, namešča vrvi in nosi opremo ter skrbi za varnost med vzponom. Kot rečeno, si je za 26. vzpon prizadeval že lani, a mu je božanska gora, kot je takrat pojasnil, drugi majski podvig odsvetovala pri 7200 metrih.

Prvič je sicer bil na vrhu sveta leta 1994, ko si je za življenjski cilj zastavil, da bo na Everestu stal 25-krat, a čeprav je rekord dosegel že lani, ko je uspeh zaradi pandemije proslavil zgolj v krogu najbližjih, Kami Rita, očka dveh otrok, še ni rekel zadnje. Pred dnevi se mu je s 26. vzponom boginja znova pokorila, je ponosen, kdo ve, morda bo sledil še 27. Šerpa pa ima v lasti še en laskavi rekord, in sicer največ, 38 vzponov na osemtisočake.

Sezona v Nepalu je zdaj na vrhuncu, oblasti so za letos izdale 316 dovoljenj. Lani so jih kar 408, kar je absolutni rekord, a so se potem spopadale s kritikami, da so turistično blagajno postavile pred varnost ljudi. Dovoljenje za vzpon na Everest stane skoraj deset tisočakov, do zdaj je bila najvišja gora sveta usodna za 311 ljudi.