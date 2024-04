Nikar s starši na razgovor

Razgovori za službo so stresni in pogosto nam uide kaj nepričakovanega ali nerodnega, kar pozneje obžalujemo, pri tem pa nismo edini. Nekaj britanskih delodajalcev in zaposlenih v kadrovski službi je delilo neprijetne zgodbe, ki so jih doživeli med razgovori, ter ob tem priznali še, kaj je tisto, zaradi česar posamezniku zagotovo ne bi ponudili delovnega mesta. Morda presenetljivo je med razlogi za slednje precej visoko vonj. Tako neprijeten telesni vonj po potu in drugih izločkih, ki je posledica pomanjkljive higiene, kot premočan parfum, naj bo še tako dehteč in drag. »V tem primeru me kvalifikacije in izobrazba sploh ne zanimajo. Nimam srca, da bi v kolektiv povabila nekoga, ki bo obstoječim zaposlenim zagrenil življenje že samo s svojo prisotnostjo v pisarni,« je dejala ena od kadrovnic, ki ni želela biti imenovana.

V tem primeru me kvalifikacije in izobrazba sploh ne zanimajo.

Njena kolegica je medtem razkrila, da dela najbrž ne bo ponudila osebi, ki pride na razgovor v spremstvu staršev. »Da, dogaja se, ne boste verjeli. Gre večinoma za tiste, ki se potegujejo za pripravništvo, a če ne zmoreš priti na razgovor sam, kako boš sam potem opravljal delo? Bodo starši tudi v tem primeru vsak dan s teboj?« je pribila malo za šalo, malo zares. Spet tretja pa je s svetom delila najbolj bizaren razgovor v svoji karieri: »Razgovor je potekal na daljavo in po vsakem vprašanju je gospa pogled usmerila s kamere proti ekranu ter začela tipkati, nato pa čez minuto ali dve zrecitirala povsem nesmiseln odgovor. Prepričana sem, da ji ga je ponudila umetna inteligenca. Med drugim sem jo vprašala, na katerega od svojih dosežkov je najbolj ponosna in namesto odgovora mi je ponudila seznam stvari, na katere so ljudje običajno najbolj ponosni.«